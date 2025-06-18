Для українців, які мають тимчасовий захист в Чехії, і для громадян ЄС, правила залишаються незмінними. Про це пише 24 Канал із посиланням на Česky rozhlas.

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Нові квоти на роботу в Чехії

Нові квоти вводять щодо довгострокових віз з терміном понад 90 днів. Їх застосують до людей, які беруть участь у спеціальних програмах трудової міграції.

Зокрема з Індії планують залучити 24 ІТ-фахівців, з Китаю – 650 спеціалістів, з інших країн Азії – ще 120.

Також взагалі скасували квоту на некваліфіковану роботу для громадян Африки. Але залишили 420 місць для африканських науковців і спеціалістів.

Уряд вирішив ввести такі правила через те, що більшість заяв на працевлаштування іноземців – від людей з низькою кваліфікацією, а найчастіше від кухарів чи працівників вуличної гастрономії.

Водночас чеські компанії жаліються, що їм і так бракує "робочих рук" на низькокваліфіковані позиції. Особливо на будівництві та у сфері перевезень.

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