Візу отримати нескладно, оскільки країна відчуває нестачу робочої сили. Це неабияк полегшує працевлаштування іноземців. Про це пише Закордон 24 спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.

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Які вакансії пропонують в Чехії на літо 2025

Збір фруктів та овочів

Переважно таку роботу пропонують у регіонах Південна Богемія, Моравія або в околицях Праги.

Насамперед шукають людей на збір полуниці, лохини, яблук або овочів у полях чи теплицях. Робота фізично інтенсивна, зазвичай просто неба. Проте досвід або знання мови не обов'язкові.

Графік: 8 – 12 годин на день, 5 – 6 днів на тиждень.

8 – 12 годин на день, 5 – 6 днів на тиждень. Проживання: зазвичай його надає роботодавець безплатно. Проте можлива невелика оплата в розмірі 2 000 – 4 000 CZK за місяць.

зазвичай його надає роботодавець безплатно. Проте можлива невелика оплата в розмірі 2 000 – 4 000 CZK за місяць. Зарплати: у середньому за місяць можна заробити 26 000 – 39 500 CZK (крон) брутто.

Працівник на склад

Найчастіше їх шукають у великих містах, як-от Прага, Брно чи Плзень, зазвичай для сортування чи пакування товарів. Робота трішки легша, ніж на полях під палючим сонцем, але можливі нічні зміни.

Беруть людей без досвіду, однак важливо бути фізично витривалим. Знання чеської не обов'язкове, проте завжди буде плюсом.

Графік: 8 – 10 годин на день, можливі нічні зміни.

8 – 10 годин на день, можливі нічні зміни. Проживання: часто надають безплатно, або селять у гуртожитки за 2 000 – 5 000 CZK на місяць.

часто надають безплатно, або селять у гуртожитки за 2 000 – 5 000 CZK на місяць. Зарплати: у середньому за місяць можна заробити 25 000 – 35 000 крон брутто.



Працівники на склад потрібні завжди / Shutterstock

Робота на автозаводі

У промислових містах, як-от Млада Болеслав чи Колін, завжди потрібні "робочі руки" на автозаводи, як Škoda або FORVIA.

Досвід часто не потрібен, проте працівник повинен бути уважним та мати базові навички роботи з інструментами.

Графік: 8 – 12 годин на день, є денні та нічні зміни.

8 – 12 годин на день, є денні та нічні зміни. Проживання: часто надається роботодавцем безплатно.

часто надається роботодавцем безплатно. Зарплати: середній заробіток таких працівників на місяць – 30 000 – 45 000 CZK брутто.

Прибиральник у готелі чи ресторані

Люди у сферу обслуговування потрібні завжди, а особливо у таких туристичних містах, як Прага, Карлові Вари чи Чеський Крумлов.

Досвід не обов'язковий, але бажано володіти базовою чеською чи англійською для вдалої комунікації з іншими працівниками.

Графік: 8 – 10 годин на день, 5 – 6 днів на тиждень.

8 – 10 годин на день, 5 – 6 днів на тиждень. Проживання: роботодавець може надати безплатне, або ж селить у гуртожитку за 2 000 – 4 000 на місяць.

роботодавець може надати безплатне, або ж селить у гуртожитку за 2 000 – 4 000 на місяць. Зарплати: у середньому за місяць можна заробити 20 800 – 30 000 крон брутто.



Покоївки у готелях Праги отримують гідну зарплату / Pexels

Що потрібно для того, щоб влаштуватися на сезонну роботу в Чехії

Біометричного паспорта буде недостатньо. Потрібно відкривати:

короткострокову робочу візу, яка видається максимум на 3 місяці;

або середньострокову робочу візу, яка дозволяє працювати в країні до 6 місяців.

Такі візи оформлюються конкретно під вакансію. Тому спершу потрібно знайти роботу, отримати офіційне робоче запрошення, і тоді подаватися на візу. Також необхідно мати підтвердження того, що буде де жити – або підписаний договір оренди, або підписане роботодавцем запрошення.

Після отримання візи можна влаштуватися тільки до того роботодавця, який видав запрошення. Змінити його можна, проте все повинно бути офіційно зареєстровано в МВС Чехії.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Чехії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.