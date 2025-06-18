Визу получить несложно, поскольку страна испытывает недостаток рабочей силы. Это изрядно облегчает трудоустройство иностранцев. Об этом пишет Закордон 24 совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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Сбор фруктов и овощей

Преимущественно такую работу предлагают в регионах Южная Богемия, Моравия или в окрестностях Праги.

Прежде всего ищут людей на сбор клубники, голубики, яблок или овощей в полях или теплицах. Работа физически интенсивная, обычно под открытым небом. Однако опыт или знание языка не обязательны.

График: 8 – 12 часов в день, 5 – 6 дней в неделю.

8 – 12 часов в день, 5 – 6 дней в неделю. Проживание: обычно его предоставляет работодатель бесплатно. Однако возможна небольшая оплата в размере 2 000 – 4 000 CZK в месяц.

обычно его предоставляет работодатель бесплатно. Однако возможна небольшая оплата в размере 2 000 – 4 000 CZK в месяц. Зарплаты: в среднем за месяц можно заработать 26 000 – 39 500 CZK (крон) брутто.

Работник на склад

Чаще всего их ищут в крупных городах, например Прага, Брно или Плзень, обычно для сортировки или упаковки товаров. Работа немного легче, чем на полях под палящим солнцем, но возможны ночные смены.

Берут людей без опыта, однако важно быть физически выносливым. Знание чешского не обязательно, однако всегда будет плюсом.

График: 8 – 10 часов в день, возможны ночные смены.

8 – 10 часов в день, возможны ночные смены. Проживание: часто предоставляют бесплатно, или селят в общежития за 2 000 – 5 000 CZK в месяц.

часто предоставляют бесплатно, или селят в общежития за 2 000 – 5 000 CZK в месяц. Зарплаты: в среднем за месяц можно заработать 25 000 – 35 000 крон брутто.



Работники на склад нужны всегда / Shutterstock

Работа на автозаводе

В промышленных городах, таких как Млада Болеслав или Колин, всегда нужны "рабочие руки" на автозаводы, как Škoda или FORVIA.

Опыт часто не нужен, однако работник должен быть внимательным и иметь базовые навыки работы с инструментами.

График: 8 – 12 часов в день, есть дневные и ночные смены.

8 – 12 часов в день, есть дневные и ночные смены. Проживание: часто предоставляется работодателем бесплатно.

часто предоставляется работодателем бесплатно. Зарплаты: средний заработок таких работников в месяц – 30 000 – 45 000 CZK брутто.

Уборщик в гостинице или ресторане

Люди в сферу обслуживания нужны всегда, а особенно в таких туристических городах, как Прага, Карловы Вары или Чешский Крумлов.

Опыт не обязателен, но желательно владеть базовым чешским или английским для удачной коммуникации с другими работниками.

График: 8 – 10 часов в день, 5 – 6 дней в неделю.

8 – 10 часов в день, 5 – 6 дней в неделю. Проживание: работодатель может предоставить бесплатное, или селит в общежитии за 2 000 – 4 000 в месяц.

работодатель может предоставить бесплатное, или селит в общежитии за 2 000 – 4 000 в месяц. Зарплаты: в среднем за месяц можно заработать 20 800 – 30 000 крон брутто.



Горничные в отелях Праги получают достойную зарплату / Pexels

Что нужно для того, чтобы устроиться на сезонную работу в Чехии

Биометрического паспорта будет недостаточно. Нужно открывать:

краткосрочную рабочую визу, которая выдается максимум на 3 месяца;

или среднесрочную рабочую визу, которая позволяет работать в стране до 6 месяцев.

Такие визы оформляются конкретно под вакансию. Поэтому сначала нужно найти работу, получить официальное рабочее приглашение, и тогда подаваться на визу. Также необходимо иметь подтверждение того, что будет где жить – или подписанный договор аренды, или подписанное работодателем приглашение.

После получения визы можно устроиться только к тому работодателю, который выдал приглашение. Изменить его можно, однако все должно быть официально зарегистрировано в МВД Чехии.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Чехії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.