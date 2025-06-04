Преимущество такого вида работы заключается в том, что знание языка в большинстве случаев не требуется. Кроме того, работодатели часто обеспечивают жильем, что позволяет сэкономить средства. Об этом пишет 24 Канал совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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Какую сферу выбрать

Самая популярная сезонная работа в Польше – сельскохозяйственные работы, например сбор ягод, фруктов, овощей, работа в теплицах и сбор грибов.

Люди откликаются на такие вакансии, ведь там не нужны опыт или знание языка. Однако это работа не для всех, ведь в этой сфере обязательно иметь физическую выносливость (а иногда и психологическую), поскольку это действительно трудно и надо работать в различных погодных условиях.

На складах также непросто, ведь часто есть ночные смены. Однако обычно там комфортнее по условиям работы.

Относительно "мягкие" условия – в сфере услуг. Однако для вакансий, где нужно контактировать с людьми, необходимо хотя бы базовое знание польского языка.

Какую сезонную работу предлагают в Польше летом 2025

Упаковщик ореховой пасты Nutella, Варшава:

Зарплата: 26 злотых в час нетто, для студентов до 26 лет – 31 злотый в час нетто.

26 злотых в час нетто, для студентов до 26 лет – 31 злотый в час нетто. График: 8 – 12 часов, 6 дней в неделю, дневные и ночные смены. Предлагают и бонусы: 300 злотых в месяц за посещаемость, 500 злотых в месяц за производительность.

8 – 12 часов, 6 дней в неделю, дневные и ночные смены. Предлагают и бонусы: 300 злотых в месяц за посещаемость, 500 злотых в месяц за производительность. Проживание: бесплатное в общежитии, 4 – 6 человек в комнате. Питание не предоставляют, поэтому нужно покупать самостоятельно. Однако есть бесплатный трансфер до места работы.

бесплатное в общежитии, 4 – 6 человек в комнате. Питание не предоставляют, поэтому нужно покупать самостоятельно. Однако есть бесплатный трансфер до места работы. Требования: берут людей в возрасте от 18 до 55 лет, без опыта и без знания польского языка.

В среднем на этой должности можно заработать 5 200 – 7 700 злотых в месяц.



В Польше много вакансий на производстве и в пищевой промышленности / Shutterstock

Механизированный сбор вишни с помощью комбайна на сельскохозяйственных полях, окрестности Бялой Рявской:

Зарплата: От 18 злотых в час нетто, возможна оплата за выработку. Однако штрафуют за брак при сборе.

От 18 злотых в час нетто, возможна оплата за выработку. Однако штрафуют за брак при сборе. График: 10 – 12 часов в день, 6 дней в неделю, ранние смены с 5 – 6 утра.

10 – 12 часов в день, 6 дней в неделю, ранние смены с 5 – 6 утра. Проживание : бесплатное, до 4-х человек в комнате, питание не предоставляют. Трансфер до работы предоставляет работодатель.

: бесплатное, до 4-х человек в комнате, питание не предоставляют. Трансфер до работы предоставляет работодатель. Требования: берут физически выносливых людей до 45 лет, шансы больше у мужчин или семейных пар. Знание языка не требуется.

В среднем на такой работе можно заработать 3 000 – 4 500 злотых в месяц.

Работник склада одежды Zara, Варшава:

Зарплата: 26 – 34 злотых в час нетто, а для студентов до 26 лет – до 37, 50 злотых в час нетто. Также возможны бонусы за производительность – 250 – 500 злотых в месяц.

26 – 34 злотых в час нетто, а для студентов до 26 лет – до 37, 50 злотых в час нетто. Также возможны бонусы за производительность – 250 – 500 злотых в месяц. График: 8 – 12 часов, 6 дней в неделю, дневные и ночные смены.

8 – 12 часов, 6 дней в неделю, дневные и ночные смены. Проживание: н а жилье с зарплаты высчитывают 18 злотых в сутки, питание – самостоятельное. Трансфер и рабочая одежда предоставляют за доплату.

а жилье с зарплаты высчитывают 18 злотых в сутки, питание – самостоятельное. Трансфер и рабочая одежда предоставляют за доплату. Требования: берут людей в возрасте от 18 до 55 лет, знание языка не требуется, но минимальный опыт приветствуется.

Отмечается, что можно заработать 5 200 – 8 000 злотых в месяц.

Ручной сбор малины на полях, возле Люблина:

Зарплата: там оплата за выработку – 5 злотых за килограмм. Также возможны штрафы за брак или невыход на работу.

там оплата за выработку – 5 злотых за килограмм. Также возможны штрафы за брак или невыход на работу. График: 10 – 12 часов, 6 дней в неделю, начало работ в 5:00.

10 – 12 часов, 6 дней в неделю, начало работ в 5:00. Проживание: бесплатное в общежитии или сельском доме, где до 5 человек в комнате. Питанием не обеспечивают, но трансфер до поля предоставляют.

бесплатное в общежитии или сельском доме, где до 5 человек в комнате. Питанием не обеспечивают, но трансфер до поля предоставляют. Требования: ищут физически выносливых в возрасте от 18 до 55 лет, без знания языка. Нужны резиновые сапоги и водонепроницаемая одежда, их можно приобрести на месте за 35 – 48 злотых.

Заработок сильно зависит от количества собранного урожая, однако при высокой эффективности можно заработать до 6 600 злотых в месяц.



Сезонная работа на полях или в теплицах тяжелая, но опыт не нужен / Pexels

Работник в супермаркет Biedronka, курортные зоны у Балтийского моря (выкладка товаров, кассир, уборка):

Зарплата: 17 – 27 злотых в час нетто, зависит от должности и знания польского языка.

17 – 27 злотых в час нетто, зависит от должности и знания польского языка. График: гибкий, 8 – 10 часов в сутки, 5 – 6 дней в неделю.

гибкий, 8 – 10 часов в сутки, 5 – 6 дней в неделю. Проживание: предоставляют, но вычитая из зарплаты 20 злотых в сутки. Питание самостоятельное, но трансфер до работы обеспечивают.

предоставляют, но вычитая из зарплаты 20 злотых в сутки. Питание самостоятельное, но трансфер до работы обеспечивают. Требования: берут людей без опыта от 18 до 50 лет. Кассирам нужно базовое знание польского языка, на других вакансиях – нет.

В среднем, в зависимости от должности и графика, можно заработать от 3 500 до 5 500 злотых в месяц.

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