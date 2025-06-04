Перевага такого виду роботи полягає у тому, що знання мови у більшості випадків не потрібне. Крім того, роботодавці часто забезпечують житлом, що дозволяє заощадити кошти. Про це пише 24 Канал спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.
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Яку сферу обрати
Найпопулярніша сезонна праця у Польщі – сільськогосподарські роботи, як-от збір ягід, фруктів, овочів, робота в теплицях та збирання грибів.
Люди відгукуються на такі вакансії, адже там не потрібні досвід чи знання мови. Однак це робота не для всіх, адже у цій сфері обов'язково мати фізичну витривалість (а іноді й психологічну), оскільки це справді важко і треба працювати в різних погодних умовах.
На складах також непросто, адже часто є нічні зміни. Однак зазвичай там комфортніше за умовами роботи.
Відносно "найлагідніші" умови – у сфері послуг. Однак для вакансій, де потрібно контактувати з людьми, необхідне бодай базове знання польської мови.
Яку сезонну роботу пропонують у Польщі влітку 2025
Пакувальник горіхової пасти Nutella, Варшава:
- Зарплата: 26 злотих на годину нетто, для студентів до 26 років – 31 злотий на годину нетто.
- Графік: 8 – 12 годин, 6 днів на тиждень, денні та нічні зміни. Пропонують і бонуси: 300 злотих на місяць за відвідуваність, 500 злотих на місяць за продуктивність.
- Проживання: безплатне у гуртожитку, 4 – 6 людей у кімнаті. Харчування не надають, тому потрібно купувати самостійно. Однак є безплатний трансфер до місця роботи.
- Вимоги: беруть людей у віці від 18 до 55 років, без досвіду та без знання польської мови.
У середньому на цій посаді можна заробити 5 200 – 7 700 злотих на місяць.
У Польщі багато вакансій на виробництві та у харчовій промисловості / Shutterstock
Механізований збір вишні за допомогою комбайну на сільськогосподарських полях, околиці Бялої Рявської:
- Зарплата: Від 18 злотих на годину нетто, можлива оплата за виробіток. Проте штрафують за брак при зборі.
- Графік: 10 – 12 годин на день, 6 днів на тиждень, ранні зміни з 5 – 6 ранку.
- Проживання: безплатне, до 4-х людей в кімнаті, харчування не надають. Трансфер до роботи надає роботодавець.
- Вимоги: беруть фізично витривалих людей до 45 років, шанси більші у чоловіків або сімейних пар. Знання мови не потрібне.
В середньому на такій роботі можна заробити 3 000 – 4 500 злотих на місяць.
Працівник складу одягу Zara, Варшава:
- Зарплата: 26 – 34 злотих на годину нетто, а для студентів до 26 років – до 37, 50 злотих на годину нетто. Також можливі бонуси за продуктивність – 250 – 500 злотих на місяць.
- Графік: 8 – 12 годин, 6 днів на тиждень, денні та нічні зміни.
- Проживання: на житло із зарплати вираховують 18 злотих за добу, харчування – самостійне. Трансфер та робочий одяг надають за доплату.
- Вимоги: беруть людей у віці від 18 до 55 років, знання мови не потрібне, але мінімальний досвід вітається.
Зазначається, що можна заробити 5 200 – 8 000 злотих на місяць.
Ручний збір малини на полях, біля Любліна:
- Зарплата: там оплата за виробіток – 5 злотих за кілограм. Також можливі штрафи за брак або невихід на роботу.
- Графік: 10 – 12 годин, 6 днів на тиждень, початок робіт о 5:00.
- Проживання: безплатне у гуртожитку або сільському будинку, де до 5 людей у кімнаті. Харчуванням не забезпечують, але трансфер до поля надають.
- Вимоги: шукають фізично витривалих у віці від 18 до 55 років, без знання мови. Потрібні гумові чоботи та водонепроникний одяг, їх можна придбати на місці за 35 – 48 злотих.
Заробіток сильно залежить від кількості зібраного врожаю, однак при високій ефективності можна заробити до 6 600 злотих на місяць.
Сезонна робота на полях чи в теплицях важка, але досвід не потрібен / Pexels
Працівник у супермаркет Biedronka, курортні зони біля Балтійського моря (викладка товарів, касир, прибирання):
- Зарплата: 17 – 27 злотих на годину нетто, залежить від посади та знання польської мови.
- Графік: гнучкий, 8 – 10 годин на добу, 5 – 6 днів на тиждень.
- Проживання: надають, але вираховуючи із зарплати 20 злотих за добу. Харчування самостійне, але трансфер до роботи забезпечують.
- Вимоги: беруть людей без досвіду від 18 до 50 років. Касирам потрібне базове знання польської мови, на інших вакансіях – ні.
В середньому, залежно від посади та графіку, можна заробити від 3 500 до 5 500 злотих на місяць.
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