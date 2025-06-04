Перевага такого виду роботи полягає у тому, що знання мови у більшості випадків не потрібне. Крім того, роботодавці часто забезпечують житлом, що дозволяє заощадити кошти. Про це пише 24 Канал спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.

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Яку сферу обрати

Найпопулярніша сезонна праця у Польщі – сільськогосподарські роботи, як-от збір ягід, фруктів, овочів, робота в теплицях та збирання грибів.

Люди відгукуються на такі вакансії, адже там не потрібні досвід чи знання мови. Однак це робота не для всіх, адже у цій сфері обов'язково мати фізичну витривалість (а іноді й психологічну), оскільки це справді важко і треба працювати в різних погодних умовах.

На складах також непросто, адже часто є нічні зміни. Однак зазвичай там комфортніше за умовами роботи.

Відносно "найлагідніші" умови – у сфері послуг. Однак для вакансій, де потрібно контактувати з людьми, необхідне бодай базове знання польської мови.

Яку сезонну роботу пропонують у Польщі влітку 2025

Пакувальник горіхової пасти Nutella, Варшава:

Зарплата: 26 злотих на годину нетто, для студентів до 26 років – 31 злотий на годину нетто.

26 злотих на годину нетто, для студентів до 26 років – 31 злотий на годину нетто. Графік: 8 – 12 годин, 6 днів на тиждень, денні та нічні зміни. Пропонують і бонуси: 300 злотих на місяць за відвідуваність, 500 злотих на місяць за продуктивність.

8 – 12 годин, 6 днів на тиждень, денні та нічні зміни. Пропонують і бонуси: 300 злотих на місяць за відвідуваність, 500 злотих на місяць за продуктивність. Проживання: безплатне у гуртожитку, 4 – 6 людей у кімнаті. Харчування не надають, тому потрібно купувати самостійно. Однак є безплатний трансфер до місця роботи.

безплатне у гуртожитку, 4 – 6 людей у кімнаті. Харчування не надають, тому потрібно купувати самостійно. Однак є безплатний трансфер до місця роботи. Вимоги: беруть людей у віці від 18 до 55 років, без досвіду та без знання польської мови.

У середньому на цій посаді можна заробити 5 200 – 7 700 злотих на місяць.



У Польщі багато вакансій на виробництві та у харчовій промисловості / Shutterstock

Механізований збір вишні за допомогою комбайну на сільськогосподарських полях, околиці Бялої Рявської:

Зарплата: Від 18 злотих на годину нетто, можлива оплата за виробіток. Проте штрафують за брак при зборі.

Від 18 злотих на годину нетто, можлива оплата за виробіток. Проте штрафують за брак при зборі. Графік: 10 – 12 годин на день, 6 днів на тиждень, ранні зміни з 5 – 6 ранку.

10 – 12 годин на день, 6 днів на тиждень, ранні зміни з 5 – 6 ранку. Проживання : безплатне, до 4-х людей в кімнаті, харчування не надають. Трансфер до роботи надає роботодавець.

: безплатне, до 4-х людей в кімнаті, харчування не надають. Трансфер до роботи надає роботодавець. Вимоги: беруть фізично витривалих людей до 45 років, шанси більші у чоловіків або сімейних пар. Знання мови не потрібне.

В середньому на такій роботі можна заробити 3 000 – 4 500 злотих на місяць.

Працівник складу одягу Zara, Варшава:

Зарплата: 26 – 34 злотих на годину нетто, а для студентів до 26 років – до 37, 50 злотих на годину нетто. Також можливі бонуси за продуктивність – 250 – 500 злотих на місяць.

26 – 34 злотих на годину нетто, а для студентів до 26 років – до 37, 50 злотих на годину нетто. Також можливі бонуси за продуктивність – 250 – 500 злотих на місяць. Графік: 8 – 12 годин, 6 днів на тиждень, денні та нічні зміни.

8 – 12 годин, 6 днів на тиждень, денні та нічні зміни. Проживання: н а житло із зарплати вираховують 18 злотих за добу, харчування – самостійне. Трансфер та робочий одяг надають за доплату.

а житло із зарплати вираховують 18 злотих за добу, харчування – самостійне. Трансфер та робочий одяг надають за доплату. Вимоги: беруть людей у віці від 18 до 55 років, знання мови не потрібне, але мінімальний досвід вітається.

Зазначається, що можна заробити 5 200 – 8 000 злотих на місяць.

Ручний збір малини на полях, біля Любліна:

Зарплата: там оплата за виробіток – 5 злотих за кілограм. Також можливі штрафи за брак або невихід на роботу.

там оплата за виробіток – 5 злотих за кілограм. Також можливі штрафи за брак або невихід на роботу. Графік: 10 – 12 годин, 6 днів на тиждень, початок робіт о 5:00.

10 – 12 годин, 6 днів на тиждень, початок робіт о 5:00. Проживання: безплатне у гуртожитку або сільському будинку, де до 5 людей у кімнаті. Харчуванням не забезпечують, але трансфер до поля надають.

безплатне у гуртожитку або сільському будинку, де до 5 людей у кімнаті. Харчуванням не забезпечують, але трансфер до поля надають. Вимоги: шукають фізично витривалих у віці від 18 до 55 років, без знання мови. Потрібні гумові чоботи та водонепроникний одяг, їх можна придбати на місці за 35 – 48 злотих.

Заробіток сильно залежить від кількості зібраного врожаю, однак при високій ефективності можна заробити до 6 600 злотих на місяць.



Сезонна робота на полях чи в теплицях важка, але досвід не потрібен / Pexels

Працівник у супермаркет Biedronka, курортні зони біля Балтійського моря (викладка товарів, касир, прибирання):

Зарплата: 17 – 27 злотих на годину нетто, залежить від посади та знання польської мови.

17 – 27 злотих на годину нетто, залежить від посади та знання польської мови. Графік: гнучкий, 8 – 10 годин на добу, 5 – 6 днів на тиждень.

гнучкий, 8 – 10 годин на добу, 5 – 6 днів на тиждень. Проживання: надають, але вираховуючи із зарплати 20 злотих за добу. Харчування самостійне, але трансфер до роботи забезпечують.

надають, але вираховуючи із зарплати 20 злотих за добу. Харчування самостійне, але трансфер до роботи забезпечують. Вимоги: беруть людей без досвіду від 18 до 50 років. Касирам потрібне базове знання польської мови, на інших вакансіях – ні.

В середньому, залежно від посади та графіку, можна заробити від 3 500 до 5 500 злотих на місяць.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.