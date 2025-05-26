В Польше с 1 июня создадут списки "запрещенных профессий" для иностранцев

Уже в начале лета в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. С 1 июня повяты смогут создавать списки профессий, по которым не смогут устраиваться люди из других стран.

Кроме этого, количество выданных разрешений может быть ограничено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Изменения для работников из других стран в Польше

По результатам исследования BIG InforMonitor, почти 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности очень много иностранцев работают на строительстве, в торговле, на складах и в сфере транспорта.

Но с 1 июня старосты поветов смогут самостоятельно определять перечень конкретных профессий, по которым нельзя будет трудоустроить иностранцев, а также ограничивать количество выданных разрешений.

Ограничения коснутся в том числе и тех отраслей, где количество тех, кто ищет работу, превышает количество имеющихся вакансий.

Как это будет работать:

Список будут создавать в соответствии с местными условиями труда, учитывая: уровень безработицы, вакансии, количество зарегистрированных безработных и возможные коллективные увольнения.

Далее список будут передавать в уездный совет рынка труда.

Назначенный воевода будет оценивать его с точки зрения "безопасности государства, миграционной политики и потребностей рынка труда".

После этого список включат в реестр профессий, на которые распространяются ограничения в данном повете.

В то же время польские издания отмечают, что учитывая уровень безработицы в Польше риск создания таких списков – небольшой.

Также отметим, что от 1 июня вступают в силу и изменения для безработных в Польше.