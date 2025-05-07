Сезонная работа на море: кого ищут и сколько платят

Туристический сезон на морских курортах Европы преимущественно длится с мая по октябрь. Из-за высокого наплыва туристов работодатели нанимают не только местных жителей, но и работников из других стран.

Необходимость знания языка отличается в зависимости от выбранной профессии. Для некоторых вакансий достаточно базового английского, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Главное, чтобы трудоустройство было официальным. Поэтому следует искать легальные фирмы с лицензией.

Также, зависимости от страны, может понадобиться виза.

Какую сезонную работу предлагают морские страны

Хорватия

Хорватия нуждается в работниках в отелях, ресторанах и на пляжных барах. Чаще всего ищут официантов, горничных, барменов, работников на кухню, администраторов и гидов.

Зарплата: от 1 200 до 2 000 евро в месяц.

Работодатели чаще всего обеспечивают проживанием и питанием, а также оказывают поддержку в оформлении разрешений для граждан Украины.

Невероятная Хорватия / Pexels

Греция

На островах и материке действует программа Work & Travel, главные требования которой – разговорный английский и возраст 18 – 50 лет.

Можно устроиться администратором, аниматором, горничной, официантом, поваром или барменом.

Зарплата: 1 000 – 1 300 евро в месяц.

Участники программы также получают бесплатное жилье, 2 – 3-разовое питание и сертификат о завершении стажировки.

Солнечная Греция / Pexels

Турция

В этой стране много вакансий на сезонную работу в отелях. Часто нужны детские и спортивные аниматоры, DJ, официанты, бармены, горничные, повара, стюарды, работники рецепции и технический персонал.

Зарплата: от 720 евро в месяц.

Так, заработок может быть не слишком большим, зато есть бесплатное проживание и питание.

Для клиентских позиций требуется знание английского или турецкого языка, а для технических специальностей – соответствующая квалификация.

Палка Турция / Pexels

Италия

В отелях и парках развлечений требуется большое количество рабочих во время туристического сезона. Чаще всего можно встретить такие вакансии: горничные, уборщики, персонал парков развлечений, повара и официанты.

Зарплата: от 1 000 до 1 600 евро в месяц.

Опыт работы и знание языка не обязательны, но желательны.

Романтическая Италия / Pexels

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.