Необхідність знання мови відрізняється залежно від обраної професії. Для деяких вакансій достатньо базової англійської, розповідає міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo.

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Головне, щоб працевлаштування було офіційним. Тому слід шукати легальні фірми з ліцензією.

Також, залежно від країни, може знадобитися віза.

Яку сезонну роботу пропонують морські країни

Хорватія

Хорватія потребує працівників у готелях, ресторанах та на пляжних барах. Найчастіше шукають офіціантів, покоївок, барменів, працівників на кухню, адміністраторів та гідів.

Зарплата: від 1 200 до 2 000 євро на місяць.

Роботодавці найчастіше забезпечують проживанням та харчуванням, а також надають підтримку в оформленні дозволів для громадян України.

Неймовірна Хорватія / Pexels

Греція

На островах та материку діє програма Work & Travel, головні вимоги якої – розмовна англійська та вік 18 – 50 років.

Можна влаштуватися адміністратором, аніматором, покоївкою, офіціантом, кухарем чи барменом.

Зарплата: 1 000 – 1 300 євро на місяць.

Учасники програми також отримують безплатне житло, 2 – 3-разове харчування та сертифікат про завершення стажування.

Сонячна Греція / Pexels

Туреччина

У цій країні багато вакансій на сезонну роботу в готелях. Часто потрібні дитячі та спортивні аніматори, DJ, офіціанти, бармени, покоївки, кухарі, стюарди, працівники рецепції та технічний персонал.

Зарплата: від 720 євро на місяць.

Так, заробіток може бути не надто великим, зате є безплатне проживання та харчування.

Для клієнтських позицій потрібне знання англійської або турецької мови, а для технічних спеціальностей – відповідна кваліфікація.

Палка Туреччина / Pexels

Італія

В готелях та парках розваг потрібна велика кількість робітників під час туристичного сезону. Найчастіше можна зустріти такі вакансії: покоївки, прибиральники, персонал парків розваг, кухарі та офіціанти.

Зарплата: від 1 000 до 1 600 євро на місяць.

Досвід роботи та знання мови не обов'язкові, але бажані.

Романтична Італія / Pexels

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.