"Под громкие советы пингвинов": полярники в Антарктике написали Радиодиктант

Уже в шестой раз полярники и полярницы на станции "Академик Вернадский" писали Радиодиктант – и в этом году к этому присоединилась юбилейная 30-я Украинская арктическая экспедиция.

Несмотря на то, что на станции на время написания диктанта было всего шесть утра, большинство команды из антарктической экспедиции собралась в столовой и писала текст "Надо жить", сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Как в Антарктике писали Радиодиктант?

перед самым стартом Радиодиктанта к участникам обратился руководитель экспедиции Александр Полудень – он передал "весенний привет" из Антарктики и рассказал, что сейчас возле станции Вернадского сугробы снега уже достигают двух метров. Также ученый показал пингвинов, собравшихся рядом.

Также Александр поблагодарил Силы обороны Украины за возможность украинцам и писать диктант на родном языке на родной земле, и выполнять научную миссию в Антарктике,

– поделились в научном центре.

Во время написания команда успевала, но бодрый темп диктанта разбудил даже тех, кто еще не успел проснуться до конца. Многим полярникам и полярницам текст изрядно откликнулся, ведь он отражает украинское настоящее.

Особенно щемящей была фраза: "Надо любить свой дом, даже если он временный и далеко от настоящего дома - того, что в сердце",

– написали в центре.

Уже после окончания диктанта полярники разошлись выполнять рабочие задания и пить кофе – но несколько участников экспедиции планируют отправить свои тексты на проверку. А писать Радиодиктант онлайн полярники и полярницы могут с 2020 года благодаря появлению стабильной интернет-связи.

Что известно о Радиодиктанте?