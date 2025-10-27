"Під гучні поради пінгвінів": полярники в Антарктиці написали Радіодиктант

Вже вшосте полярники та полярниці на станції "Академік Вернадський" писали Радіодиктант – і цьогоріч до цього долучилася ювілейна 30-та Українська арктична експедиція.

Попри те, що на станції на час написання диктанту була всього шоста ранку, більшість команди з антарктичної експедиції зібралася в їдальні та писала текст "Треба жити", повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Цікаво Не робіть цього з паспортом, аби не "завернули" на кордоні: поширена помилка

Як в Антарктиці писали Радіодиктант?

перед самим стартом Радіодиктанту до учасників звернувся керівник експедиції Олександр Полудень – він передав "весняний привіт" з Антарктики та розповів, що зараз біля станції Вернадського замети снігу вже сягають двох метрів. Також науковець показав пінгвінів, що зібралися поряд.

Також Олександр подякував Силам оборони України за можливість українцям і писати диктант рідною мовою на рідній землі, і виконувати наукову місію в Антарктиці,

– поділилися в науковому центрі.

Під час написання команда встигала, але бадьорий темп диктанту розбудив навіть тих, хто ще не встиг прокинутися до кінця. Багатьом полярникам та полярницям текст неабияк відгукнувся, адже він відображає українське сьогодення.

Особливо щемкою була фраза: "Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці",

– написали у центрі.

Вже після закінчення диктанту полярники розійшлися виконувати робочі завдання та пити каву – але кілька учасників експедиції планують відправити свої тексти на перевірку. А писати Радіодиктант онлайн полярники та полярниці можуть з 2020 року завдяки появі стабільного інтернет-зв'язку.

Що відомо про Радіодиктант?