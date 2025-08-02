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Закордон Новости о жизне за границей Сколько стоит месяц жизни в Испании на двоих: пара рассказала о расходах
2 августа, 15:16
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Сколько стоит месяц жизни в Испании на двоих: пара рассказала о расходах

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Пара тратит на аренду квартиры, коммунальные услуги и интернет около 1 430 - 1 480 евро в месяц.
  • Общие месячные расходы пары, включая питание, бензин, содержание кота и другие расходы, составляют 4 000 - 5 000 евро.
  • На продукты и питание в заведениях тратится 1 100 - 1 200 евро, дополнительные расходы на маникюр, педикюр, массаж, спорт и шопинг составляют 450 - 950 евро.

Украинка Яна, которая проживает в Испании, рассказала о том, сколько она тратит там в месяц. Девушка живет с мужем, а также имеет кота.

В целом расходы пары значительно превышают базовый минимум. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @yana.launova

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Сколько стоит проживание в Испании на двоих?

Пара арендует квартиру за 1 300 евро, плюс коммунальные услуги – это еще 100 – 150 евро в месяц. Также дополнительно нужно оплачивать интернет – это еще около 30 евро.

На продукты супруги тратят примерно 600 евро в месяц, а на питание в заведениях – 500 – 600 евро.

Зато расходы на бензин составляют 100 евро.

Кроме того, у пары есть кот, на содержание которого уходит еще примерно 100 евро в месяц.

Дополнительные расходы:

  • Маникюр, педикюр и барбершоп: примерно 100 евро в месяц.
  • Массаж: 100 – 200 евро.
  • Спорт мужчины: 50 евро.
  • Шоппинг: 200 – 600 евро.

В общем Яна подытожила, что базовый минимум в Испании – 3 000 евро. Но обычно у пары получается 4 000 – 5 000, потому что еще они имеют дополнительные расходы.

К слову, недавно другая украинка рассказала о минусах жизни в Испании.