Сколько денег нужно для комфортной жизни в Испании: точная сумма от украинки
- Украинка тратит 1400 евро на аренду жилья в Валенсии и 200 евро на коммунальные услуги ежемесячно.
- Ежемесячные расходы на бьюти процедуры, спорт, питание, изучение языка, бензин и продукты составляют более 1500 евро.
Расходы в разных странах могут очень сильно отличаться –и украинка поделилась, сколько денег ей нужно для комфорта в Испании.
Испания – это далеко не самая дорогая страна Европы, и для того, чтобы жить здесь, ни в чем себе не отказывая, все же понадобится немало денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.musayeva.
Сколько украинка тратит в Испании?
Постоянная и самая большая статья расходов для украинки – это аренда жилья и коммунальные услуги. Девушка живу в четырехкомнатной квартире с двумя санузлами, и это обходится ей в 1400 евро, ведь квартира расположена в новом районе Валенсии.
Еще примерно 200 евро тратится ежемесячно на коммунальные платежи. Немалые расходы у девушки идут на бьюти процедуры:
- маникюр и педикюр – 120 евро;
- уход за лицом в салоне – 100 – 200 евро;
- лечебные и уходовые массажи – 140 евро.
На занятия спортом украинка тратит примерно 150 евро – это стоимость занятий по пилатесу и йоге.
Украинка раскрыла расходы в Испании: смотрите видео
А выйти в Испании в центр города и не сесть где-то на кофе – миссия невыполнима, поэтому наедаем и напиваемся в заведениях на 200 – 250 евро,
– поделилась девушка.
Она активно изучает испанский, и 250 евро в месяц платит за безлимитные занятия в языковой школе. За бензин украинка платит 150 евро в месяц, а вот на продукты тратит около 600 евро.
