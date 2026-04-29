Ryanair сокращает рейсы в большую европейскую столицу: там много украинцев

Бюджетная авиакомпания Ryanair предупредила, что вскоре сократит количество рейсов в одну популярную европейскую столицу – а все из-за того, что там растет "вредный авиационный налог". Совсем недавно он увеличился больше, чем вдвое.

Ryanair недавно объявил о намерении закрыть свою базу в Берлине из семи самолетов– это произойдет уже 24 октября 2026 года, сообщили в авиакомпании. Это означает сокращение рейсов в немецкую столицу на целых 50% в зимнем расписании.

Интересно В Греции станет больше пляжей одного типа: туристам с маленьким бюджетом они понравятся

Почему Ryanair сокращает рейсы в Берлин?

В Берлине базируются 7 самолетов бюджетной авиакомпании, и уже скоро их перераспределят другим, более дешевых аэропортов в ЕС, отменившие авиационные налоги. К этим странам относятся Швеция, Словакия, Албания и Италия. Недавно в Ryanair заявили, что уменьшение рейсов вполовину– это прямое следствие повышения сборов в аэропорту столицы еще на 10% в течение 2027 года.– 2029 год.

И без того высокие аэропортовые сборы выросли на 50% со времен Covid., даже несмотря на это, что пассажиропоток Берлина сократился на 30%: с 36 миллионов в 2019 году до 26 миллионов в 2025 году,

– заявили в Ryanair.

Налоговый режим авиации в Берлине генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон назвал "бессмысленным" и добавил, что это решение приведет к потере 2 миллионов мест в столице.



Лоукостер все еще будет летать в Берлин, но пассажиропоток упадет на 50%– 2027 года останется всего 2, 2 миллиона мест из 4, 5 миллионов. Кроме того, в авиакомпании предупредили, что дальнейшие сокращения количества рейсов по всей Германии "теперь неизбежны".

Из каких аэропортов идет Ryanair?

Германия– это не единственная страна, столкнувшейся с сокращением количества рейсов. Высокие налоги местных операторов аэропортов привели к тому, что количество рейсов лоукостера резко упадет и в Испании и Португалии., пишет Echo.

Тенерифе-Север потеряет свой последний рейс от Ryanair, а в Сантандере, Сарагосе и Витории вылетов станет меньше. Это создаст немалые осложнения для путешественников, ищущих пересадку на Канарские острова.

Кроме того, в Португалии авиакомпания сокращает 6 рейсов на Азорские острова, что повлияет на 400 000 путешественников каждый год.

Какие еще новости Ryanair следует знать?

Уже в 2026 году правила багажа для путешественников авиакомпании существенно изменятся. Теперь людям, летящие не только с ручной кладью, но и с чемоданом, придется прибывать в аэропорт по крайней мере на 20 минут раньше, ведь времени на регистрацию багажа станет меньше.

Эти новые правила связаны с недавно введенной системой въезда/выезда ЕС, из-за которой на границах образовались серьезные очереди.