Ryanair нещодавно оголосив про намір закрити свою базу у Берліні з семи літаків – це відбудеться вже 24 жовтня 2026 року, повідомили в авіакомпанії. Це означає скорочення рейсів до німецької столиці на цілих 50% у зимовому розкладі.

Чому Ryanair скорочує рейси до Берліна?

Наразі у Берліні базуються 7 літаків бюджетної авіакомпанії, та вже незабаром їх перерозподілять до інших, дешевших аеропортів у ЄС, які скасували авіаційні податки. До цих країн належать Швеція, Словаччина, Албанія та Італія. Нещодавно у Ryanair заявили, що зменшення рейсів вполовину – це прямий наслідок підвищення зборів в аеропорту столиці ще на 10% протягом 2027 – 2029 років.

І без того високі аеропортові збори зросли на 50% з часів Covid, навіть попри те, що пасажиропотік Берліна скоротився на 30%: з 36 мільйонів у 2019 році до 26 мільйонів у 2025 році,

– заявили у Ryanair.

Податковий режим авіації у Берліні генеральний директор Ryanair Едді Вілсон назвав "безглуздим" та додав, що це рішення призведе до втрати 2 мільйонів місць до столиці.



Лоукостер все ще літатиме до Берліна, але пасажиропотік впаде на 50% – 2027 року залишиться всього 2,2 мільйона місць з 4,5 мільйона. Окрім того, в авіакомпанії попередили, що подальші скорочення кількості рейсів по усій Німеччині "тепер неминучі".

З яких ще аеропортів йде Ryanair?

Німеччина – це не єдина країна, що зіштовхнулася зі скороченням кількості рейсів. Високі податки місцевих операторів аеропортів призвели також до того, що кількість рейсів лоукостера різко впаде й в Іспанії та Португалії, пише Echo.

Тенерифе-Північ втратить свій останній рейс від Ryanair, а у Сантандері, Сарагосі та Віторії вильотів стане менше. Це створить чималі ускладнення для мандрівників, що шукають пересадку на Канарські острови.

Окрім того, в Португалії авіакомпанія скорочує аж 6 рейсів до Азорських островів, що вплине на 400 000 мандрівників щороку.

Які ще новини Ryanair варто знати?

Вже 2026 року правила щодо багажу для мандрівників авіакомпанії суттєво зміняться. Відтепер людям, які летять не тільки з ручною поклажею, але й з валізою, доведеться прибувати до аеропорту принаймні на 20 хвилин раніше, адже часу на реєстрацію багажу стане менше.

Ці нові правила пов'язані з нещодавно впровадженою системою в'їзду/виїзду ЄС, через яку на кордонах утворилися серйозні черги.