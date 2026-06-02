Эти профессии в Польше уважают меньше всего: неожиданный список

Престижность профессии для многих людей становится одним из основных факторов выбора работы, чуть ли не на уровне с зарплатой. И в Польше исследования популярности тех или иных профессий проводят ежегодно.

В этом году агентство SW Research в Польше провело исследование важности 56 профессий уже в шестой раз, и в этом году первое место изменилось, пишет InPoland.

Какие профессии в Польше уважают больше всего

В течение предыдущих пяти лет пожарные оставались самой популярной и наиболее уважаемой в обществе профессией. Впрочем, этом году первенство получили парамедики: их уважают 79,6% респондентов.

А вот пожарные заняли второе место в рейтинге доверия, уступив совсем немного – их работу положительно оценивают 78,8% людей. Третье место в рейтинге получили пилоты с уровнем уважения в 76,9%.

Вот кто еще попал в десятку лидеров:

врачи – 73%;

медсестры – 69,3%;

фармацевты/химики – 63,4%;

профессора университетов – 61,2%;

пограничники – 60,4%;

шахтеры – 58,4;

профессиональные военные в звании капитана – 58,3%.

Какие типы работы поляки уважают меньше всего?

Наименьшее уважение у поляков 2026 года вызывают инфлюенсеры – их уважают только 14,7% всех респондентов. Ютуберы оказались еще ниже в рейтинге с уровнем уважения в 16,2%.

Политики опережают их лишь немного – целом их уважают 21,1% людей в Польше.

Нынешний рейтинг подтверждает, что поляки больше всего ценят профессии, которые предусматривают реальную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность. В то же время низкие рейтинги политиков и интернет-творцов демонстрируют постоянное отсутствие доверия к профессиям, связанных с саморекламой, властью и менее ощутимой социальной полезностью,

– подытожили авторы.

Всего в опросе приняли 1006 поляков в возрасте от 16 до 80 лет.