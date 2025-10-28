Последнее место в ЕС: какая страна имеет самый низкий уровень верховенства права

Венгрия продолжает опускаться в рейтинге верховенства права. Она занимает последнее место среди стран-членов Евросоюза.

Однако Венгрия – не единственная страна, где падает уровень правосудия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какая ситуация с уровнем верховенства права в ЕС?

Согласно отчету World Justice Project, Венгрия получила оценку 0,50 из возможных 1,0. Это самый низкий показатель верховенства права среди 27 государств Европейского Союза. Этот показатель на 0,02 ниже того, который фиксировали в 2024 году.

Отмечается, что только в Словакии, где рейтинг снизился на 0,023 по сравнению с прошлым годом до 0,64, наблюдается большее падение рейтинга среди стран-членов ЕС.

Однако не только в Венгрии снижается уровень правосудия. Согласно отчету, две трети государств-членов ЕС получили более низкие баллы за верховенство права по сравнению с 2024 годом благодаря "уменьшению открытости правительства, ухудшению системы правосудия и слабому контролю за соблюдением норм".

Аналогичные негативные тенденции зафиксировали в Великобритании (0,78 – снижение на 0,01), США (0,68 – снижение на 0,028), России (0,41 – снижение на 0,049) и Украине (0,48 – снижение на 0,007).

Между 2024 и 2025 годами наиболее резкий спад демонстрирует Россия. Заметное снижение верховенства права в США разместило государство между Словенией и Португалией в рейтинге стран ЕС, ЕАСТ и Северной Америки.

Лидером ЕС по уровню верховенства права оказалась Дания (0,90). За ней шли Норвегия, Финляндия и Швеция.

