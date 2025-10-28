Останнє місце в ЄС: яка країна має найнижчий рівень верховенства права

Угорщина продовжує опускатися в рейтингу верховенства права. Вона посідає останнє місце серед країн-членів Євросоюзу.

Однак Угорщина – не єдина країна, де падає рівень правосуддя. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Яка ситуація з рівнем верховенства права в ЄС?

Відповідно до звіту World Justice Project, Угорщина отримала оцінку 0,50 з можливих 1,0. Це найнижчий показник верховенства права серед 27 держав Європейського Союзу. Цей показник на 0,02 нижчий за той, який фіксували у 2024 році.

Зазначається, що тільки у Словаччині, де рейтинг знизився на 0,023 порівняно з минулим роком до 0,64, спостерігається більше падіння рейтингу серед країн-членів ЄС.

Проте не лише в Угорщині знижується рівень правосуддя. Згідно зі звітом, дві третини держав-членів ЄС отримали нижчі бали за верховенство права порівняно з 2024 роком завдяки "зменшенню відкритості уряду, погіршенню системи правосуддя та слабшому контролю за дотриманням норм".

Аналогічні негативні тенденції зафіксували у Великій Британії (0,78 – зниження на 0,01), США (0,68 – зниження на 0,028), Росії (0,41 – зниження на 0,049) та Україні (0,48 – зниження на 0,007).

Між 2024 і 2025 роками найбільш різкий спад демонструє Росія. Помітне зниження верховенства права в США розмістило державу між Словенією та Португалією в рейтингу країн ЄС, ЄАВТ та Північної Америки.

Лідером ЄС за рівнем верховенства права виявилась Данія (0,90). За нею йшли Норвегія, Фінляндія та Швеція.

