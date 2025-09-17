В ЕС уже готовятся рекомендации относительно будущего временной защиты для украинцев за рубежом. Эти рекомендации не означают отмены или ограничения временной защиты.

В МИД подтвердили, что Украину привлекали к консультациям при подготовке документа о будущем временной защиты украинцев, сообщает 24 Канал. Кроме того, представитель МИД Георгий Тихий отметил, что никаких сюрпризов в решениях Совета ЕС нет.

Интересно Изменения пересечения границы в действии: Польша фиксирует большой наплыв молодых украинцев

Что известно о рекомендациях по временной защите украинцев?

Новые рекомендации Совета ЕС относительно будущей временной защиты для украинцев еще не обнародованы, и в МИД заявили, что с Украиной консультировались, и украинская сторона вносила свои предложения относительно этих рекомендаций.

Никаких сюрпризов в решении нет. Совет ЕС еще 15 июля продлил действие директивы о временной защите до 4 марта 2027 года. Нынешняя рекомендация лишь расширяет возможности для стран ЕС,

– заявил представитель МИД.

Рекомендации Совета ЕС – это не об отмене или ограничении временной защиты для украинцев. Зато они дадут возможность государствам-членам Евросоюза быть более гибкими в том, какой статус все же будут предоставлять гражданам Украины.

В то же время в МИД напомнили, что правительство Украины будет стимулировать к возвращению граждан домой – ведь Украине нужны люди, что будут работать, развивать государство и жить здесь. А украинские консульские учреждения и в дальнейшем будут оказывать необходимую поддержку украинцам, находящихся за рубежом.

Что следует знать о рекомендациях ЕС?

Совет ЕС хочет, чтобы украинцы возвращались домой постепенно и безопасно, когда условия это будут позволять. И для тех украинцев, что не смогут или не захотят вернуться, будут созданы условия для перехода в другой легальный статус проживания. Страны-члены ЕС смогут выдавать специальные разрешения на проживание украинцам, имеющих семейные связи в стране, поступили на обучение или нашли работу.

А для тех, кто захочет вернуться в Украину, будет предоставлена возможность поехать домой "на разведку", не теряя одновременно временной защиты.

Кстати, ранее мы уже писали о том, что ряд стран ЕС рассматривает возможность внедрения более жестких ограничений на выдачу туристических виз для россиян.