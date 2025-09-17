У ЄС вже готуються рекомендації щодо майбутнього тимчасового захисту для українців за кордоном. Ці рекомендації не означають скасування чи обмеження тимчасового захисту.

У МЗС підтвердили, що Україну залучали до консультацій під час підготовки документа щодо майбутнього тимчасового захисту українців, повідомляє 24 Канал. Окрім того, речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що жодних сюрпризів у рішеннях Ради ЄС немає.

Що відомо про рекомендації щодо тимчасового захисту українців?

Нові рекомендації Ради ЄС щодо майбутнього тимчасового захисту для українців ще не оприлюднені, та у МЗС заявили, що з Україною консультувалися, і українська сторона вносила свої пропозиції щодо цих рекомендацій.

Жодних сюрпризів у рішенні немає. Рада ЄС ще 15 липня продовжила дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Нинішня рекомендація лише розширює можливості для країн ЄС,

– заявив речник МЗС.

Рекомендації Ради ЄС – це не про скасування чи обмеження тимчасового захисту для українців. Натомість вони дадуть можливість державам-членам Євросоюзу бути більш гнучкими у тому, який статус все ж надаватимуть громадянам України.

Водночас у МЗС нагадали, що уряд України стимулюватиме до повернення громадян додому – адже Україні потрібні люди, що працюватимуть, розвиватимуть державу та житимуть тут. А українські консульські установи й надалі надаватимуть необхідну підтримку українцям, що перебувають за кордоном.

Що слід знати про рекомендації ЄС?

Рада ЄС хоче, аби українці поверталися додому поступово і безпечно, коли умови це дозволятимуть. Та для тих українців, що не зможуть чи не захочуть повернутися, будуть створені умови для переходу у інший легальний статус проживання. Країни-члени ЄС зможуть видавати спеціальні дозволи на проживання українцям, що мають сімейні зв'язки у країні, вступили на навчання чи знайшли роботу.

А для тих, хто захоче повернутися до України, буде надана можливість поїхати додому "на розвідку", не втрачаючи водночас тимчасового захисту.

