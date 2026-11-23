Перед Рождеством многие люди планируют поездки за границу – и посещение рождественской ярмарки в это время становится обязательной частью туристической программы. Но чтобы в полной мере насладиться отдыхом, нужно выбрать подходящий город.

Новое исследование показало, какие именно ярмарки в Европе являются наиболее доступными – и не только по цене, но и по доле неровных поверхностей, расстоянию до общественного транспорта и расстоянию до туалетов, пишет Euronews. Первое место занял Страсбург во Франции.

Какие ярмарки признали самыми доступными в Европе?

Рождественские ярмарки – это важная часть праздничного сезона для миллионов людей, но даже такая мелочь, как неровная местность, долгий путь от доступной парковки или отсутствие соответствующих удобств, может серьезно осложнить празднование для людей с ограниченной мобильностью.

И исследование показало, что доступность здесь определяется не только одним признаком – ярмарка может иметь отличные удобства для людей с инвалидностью. Но если приходится преодолевать большое расстояние от остановки или парковки, это все равно может создать препятствия.

Несмотря на то, что именно Страсбург занял первое место, сразу за ним расположился Бирмингем в Великобритании – его оценили в 88,36 балла из 100. Этот город в Уэст-Мидлендсе был единственным, получившим самые высокие оценки по доступности: посетители находятся в 110 метрах от доступного туалета, в 158 метрах от парковки и в 113 метрах от общественного транспорта без лестниц.

Но Германия, которая является родиной первых рождественских ярмарок, заняла четыре места в первой десятке – в том числе Баден-Баден, занявший третье место.

Вот 10 лучших доступных рождественских ярмарок в Европе: