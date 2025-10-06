В части Румынии объявили красное предупреждение: что произошло
- В нескольких регионах на востоке Румынии объявлен красный уровень опасности из-за сильных дождей, которые могут вызвать наводнения.
- Власти Констанцы объявили об отмене занятий в местных школах в ответ на погодные предупреждения.
В нескольких регионах на востоке Румынии объявлен красный уровень опасности в связи с ожидаемыми сильными дождями. Власти предупреждают, что такие погодные условия могут привести к значительным рискам наводнений.
Жителям рекомендуется принимать меры предосторожности и быть информированными о развитии ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
Читайте также Снежная ловушка на Эвересте: на склонах застряли сотни туристов
Почему в Румынии объявили красное предупреждение?
В уездах Констанца, Калараш и Яломица на юго-востоке Румынии объявлен красный уровень опасности из-за ожидаемых сильных дождей.
Предупреждение вступит в силу в 21:00 во вторник и будет действовать в течение большей части среды, 8 октября. Власти предупреждают, что непогода может привести к наводнениям и значительным перебоям в транспортном сообщении.
На этот раз речь идет о юго-восточной части страны, где последствия циклона, образовавшегося в Средиземном море, будут ощутимы особенно из-за сильных дождей,
– заявила директор ANM Елена Матееску.
В ответ на недавние погодные предупреждения, власти Констанцы объявили об отмене занятий в местных школах.
По прогнозам AccuWeather, неблагоприятные погодные условия, как ожидается, повлияют на больший регион страны. Кроме того, в румынских Карпатах на высоте более 1 700 метров ожидаются метели.
Как с погодой в других странах?
На Балканах резкое ухудшение погодных условий с температурами на 15 градусов ниже нормы и мощными снежными бурями. Страдает Болгария и Сербия.
А в Болгарии из-за снегопадов и сильного ветра в 20 регионах объявлен оранжевый уровень опасности. Кроме того, Болгария столкнулась со значительными наводнениями, которые поразили курортные зоны.