У кількох регіонах на сході Румунії оголошено червоний рівень небезпеки у зв'язку з очікуваними сильними дощами. Влада попереджає, що такі погодні умови можуть призвести до значних ризиків повеней.

Мешканцям рекомендується вживати заходів обережності та бути поінформованими про розвиток ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

Чому у Румунії оголосили червоне попередження?

У повітах Констанца, Калараш та Яломіца на південному сході Румунії оголошено червоний рівень небезпеки через очікувані сильні дощі.

Попередження набуде чинності о 21:00 у вівторок і діятиме протягом більшої частини середи, 8 жовтня. Влада попереджає, що негода може призвести до повеней і значних перебоїв у транспортному сполученні.

Цього разу йдеться про південно-східну частину країни, де наслідки циклону, що утворився в Середземному морі, будуть відчутні особливо через сильні дощі,

– заявила директорка ANM Олена Матееску.

У відповідь на нещодавні погодні попередження, влада Констанци оголосила про скасування занять у місцевих школах.

За прогнозами AccuWeather, несприятливі погодні умови, як очікується, вплинуть на більший регіон країни. Крім того, в румунських Карпатах на висоті понад 1 700 метрів очікуються хуртовини.

Як з погодою в інших країнах?