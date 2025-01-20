В преддверии сезона: Ryanair отменяет часть летних рейсов в курортную страну

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о планах сократить полеты в семь региональных аэропортов Испании летом 2025 года. Авиакомпания объяснила это решение тем, что она называет "чрезмерными сборами", установленными Aena, государственным оператором аэропортов.

Ryanair объявил о планах уменьшить пропускную способность на 12 маршрутах на 18%, что приведет к отмене примерно 800 000 пассажирских мест по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ryanair отменяет часть летних рейсов в Испанию

Ryanair объявил о планах прекратить свою деятельность в городах Херес и Вальядолид. Также авиакомпания сократит количество рейсов в и из Виго, Сантьяго-де-Компостелы, Сарагосы, Сантандера и аэропорта Астурии.

В рамках стратегического шага авиакомпания объявила о планах передислокации имеющихся самолетов и мощностей в такие страны, как Италия, Швеция, Хорватия, Венгрия и Марокко. Это решение было принято, поскольку именно эти страны "поощряют рост".

Наша средняя плата в размере 10,35 евро с пассажира была "одной из самых низких в Европе",

– в то же время заявила Aena.

В своем заявлении оператор объявил, что полетная программа Ryanair на это лето будет характеризоваться увеличением количества доступных мест по сравнению с 2024 годом. Это происходит после заметного увеличения на 8,7% операций авиакомпании в испанских аэропортах прошлым летом.

Также Aena добавила, что "сожалеет об использовании Ryanair ложных аргументов... чтобы сбить с толку граждан и оказывать давление на государственные учреждения".

К слову, Ryanair выражает постоянное беспокойство относительно аэропортовых сборов, которые Aena взимает в течение последних нескольких лет. Эта критика звучит, несмотря на замораживание этих сборов во время пандемии COVID-19 и недавнее решение антимонопольного ведомства в декабре предотвратить предложенное повышение, запланированном на 2025 год.