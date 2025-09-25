Ryanair больше не будет летать в эту популярную страну
- Ryanair отменяет рейсы между Ригой и Меммингеном с 23 октября 2025 года и Кельном с 29 октября.
- Все из-за повышенных авиационных налогов и сборов в Германии.
Ведущий европейский лоукостер Ryanair вносит коррективы в свое расписание полетов. Все на фоне споров с регуляторными органами нескольких европейских стран относительно налогов и аэропортовых сборов.
В рамках этих изменений ирландский перевозчик объявил об отмене рейсов между Ригой и двумя немецкими городами уже с октября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Почему Ryanair не будет летать из Риги в Германию?
В недавнем заявлении авиакомпания объяснила отмену своих рейсов повышенными авиационными налогами и сборами, введенными в Германии.
В частности, Ryanair прекратит рейсы между столицей Латвии и:
- Меммингеном – с 23 октября 2025 года;
- Кельном – 29 октября.
Еще в августе Ryanair призвал правительство Германии срочно решить проблему, которую он назвал "непомерными расходами на авиаперевозки".
Несмотря на призыв к действиям, правительство не ввело никаких изменений, что заставило лоукостер принять такие решения.
Куда еще Ryanair отменяет рейсы?
Ранее ирландский лоукостер уже провел несколько волн сокращений полетной программы в Испанию – было отменено более 2 миллионов пассажирских мест в аэропортах страны.
Кроме того, Ryanair объявил об отмене большого количества рейсов через аэропорт австрийской столицы Вены.