Провідний європейський лоукостер Ryanair вносить корективи у свій розклад польотів. Все на тлі суперечок з регуляторними органами кількох європейських країн щодо податків та аеропортових зборів.

В рамках цих змін ірландський перевізник оголосив про скасування рейсів між Ригою та двома німецькими містами вже з жовтня. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

Чому Ryanair не літатиме з Риги до Німеччини?

У нещодавній заяві авіакомпанія пояснила скасування своїх рейсів підвищеними авіаційними податками й зборами, запровадженими в Німеччині.

Зокрема, Ryanair припинить рейси між столицею Латвії та:

Меммінгеном – з 23 жовтня 2025 року;

– з 23 жовтня 2025 року; Кельном – 29 жовтня.

Ще у серпні Ryanair закликав уряд Німеччини терміново розв'язати проблему, яку він назвав "непомірними витратами на авіаперевезення".

Попри заклик до дій, уряд не запровадив жодних змін, що змусило лоукостер прийняти такі рішення.

Куди ще Ryanair скасовує рейси?