Ryanair массово закрывает рейсы в Европе на летний сезон 2025: проверьте список

В течение последних месяцев ирландский лоукостер Ryanair объявил о сокращении нескольких маршрутов по всей Европе. Это решение стало ответом на повышение авиационных налогов и сборов, введённых правительствами разных стран.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что авиакомпания может сократить количество рейсов и во Францию, если правительство продолжит реализацию планов по повышению налогов. В какие еще страны Ryanair теперь будет летать реже, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Ryanair массово закрывает маршруты в Европе на лето

Представители крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании подчеркнули, что снижение авиационных налогов и сборов за управление воздушным движением, а также снятие ограничений на движение могут привести к повышению эффективности воздушного транспорта. Они также прогнозируют, что такие меры будут способствовать развитию туризма и транспортного сообщения в различных регионах.

В подтверждении серьезности своих намерений Ryanair в последнее время закрыла целый ряд маршрутов в таких странах:

Дания

Лоукост-авиакомпания объявила о планах закрыть свою базу из двух самолетов в аэропорту Биллунн. Авиакомпания также прекратит все маршруты в Ольборг, а последние рейсы планируется прекратить до конца марта.

Ryanair объявил, что его недавние решения связаны с предложением правительства Дании ввести авиационный налог в размере до 50 датских крон с каждого пассажира, улетающего, который вступил в силу в январе 2025 года. Кроме того, авиакомпания ссылается на то, что аэропорт Биллунд не смог заключить конкурентную долгосрочную сделку как на фактор, повлиявший на ее решение.

Италия

Авиакомпания Ryanair объявила о планах вывести один из своих самолетов, базирующегося в Риме, из Международного аэропорта Леонардо да Винчи, назвав основной причиной роста расходов на содержание аэропорта.

Это было принято на фоне недавнего решения итальянского правительства о повышении муниципальных налогов в крупных аэропортах, которое должно вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

Ryanair снова призывает правительство срочно снять чрезмерный лимит полетов в Чампино с 65 до 130 ежедневных рейсов, а также отменить свое недальновидное и регрессивное решение об увеличении пассажирских сборов в крупных аэропортах Италии в 2025 году,

– заявил топ-менеджер компании Эдди Уилсон.



Ryanair отменяет рейсы по Европе из-за повышения аэропортовых сборов / Unsplash

Германия

В заявлении, сделанном в октябре 2024 года, авиакомпания Ryanair сообщила о планах дальнейшего сокращения предложения полетов в Германию на 12% летом 2025 года. Лоукостер объяснил это решение неспособностью немецкого правительства снизить авиационные налоги, а также сборы, связанные с безопасностью и управлением воздушным движением.

В рамках этих сокращений Ryanair закроет свои базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге. Кроме того, авиакомпания значительно сократит деятельность в Гамбурге, уменьшив количество рейсов на 60% и отменив всего 22 маршрута на предстоящий летний сезон.

Испания

Авиакомпания объявила о своих планах сократить количество рейсов в Испании этим летом примерно на 800 000 мест. Объясняет это решение тем, что называет "чрезмерными сборами", которые накладывают аэропорты.

В рамках операционных изменений Ryanair прекратит все полеты в аэропорту Херес на юге Испании и в аэропорту Вальядолид на севере страны. Также авиакомпания отзовет один самолет со своей базы в Сантьяго.

В перспективе Ryanair намерена еще больше сократить трафик в пяти региональных аэропортах к лету 2025 года. Сокращение будет включать 61% в Виго, 28% в Сантьяго, 20% в Сарагосе, 11% в Астурии и 5% в Сантандере.