Ирландский лоукостер Ryanair объявил об отсрочке перехода на цифровые посадочные талоны. Первоначально запланированный на 3 ноября 2025 года, новый срок перенесен на 12 ноября 2025 года.

С этой даты пассажиры больше не смогут загружать и распечатывать бумажные посадочные талоны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ryanair.

Когда Ryanair перейдет на электронные билеты?

С 12 ноября авиакомпания переходит на полностью цифровую систему. Пассажиры должны будут использовать цифровой посадочный талон, сгенерированный через приложение myRyanair, во время регистрации на рейс.

Ryanair подчеркнул, что почти 80% из 206 миллионов пассажиров уже пользуются цифровыми посадочными талонами.

Чтобы обеспечить плавный переход на полностью цифровые посадочные талоны для наших клиентов, мы начнем его со среды, 12 ноября, когда обычно наблюдается небольшое затишье в путешествиях после напряженного периода межсезонья,

– заявила директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

Этот переход обещает более быструю, удобную и экологически чистую путешествие. В дополнение к цифровой посадки, myRyanair теперь предлагает функции, которые позволяют клиентам заказывать еду и напитки с приоритетным обслуживанием, а также получать уведомления об отмене и переносе рейсов.

Какова реакция на электронный "check-in" Ryanair?

Пассажиры выразили обеспокоенность по поводу использования смартфонов во время посадки на борт самолета, сообщает Simple Flying. Указывают на такие потенциальные проблемы, как разряженные батареи, потерянные устройства и незнакомство с цифровой системой как риски полностью цифрового подхода. Некоторые особенно недовольные даже призвали бойкотировать Ryanair.

Пытаясь развеять эти опасения, генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заверил, что те, кто испытывает трудности со смартфонами, все равно будут иметь возможность получить бумажный посадочный талон в аэропорту без уплаты обычного сбора за повторную выдачу в размере 27 долларов США, при условии, что прошли онлайн-регистрацию на рейс.

Кроме того, авиакомпания подтвердила, что пассажиры, которые не будут иметь доступа к своим устройствам, все равно смогут пройти на посадку, используя порядковый номер, сгенерированный во время регистрации.

Что нужно знать о путешествиях с Ryanair?