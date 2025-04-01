Лоукостер Ryanair пересмотрит цены на авиабилеты: как и когда вырастет стоимость

Пассажиры Ryanair, желающие насладиться летним отдыхом, столкнутся с повышением тарифов по сравнению с прошлым годом. Эксперты отрасли отмечают, что на ценовые тенденции могут повлиять текущие геополитические события.

Есть много причин для роста, и война в Украине – одна из них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью генерального директора Ryanair Майкла О'Лири для The Independent.

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В Ryanair предупредили о росте цен на билеты

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении цен на авиабилеты летом 2025 года. Такой прогноз связан с ожидаемым увеличением спроса, а также потенциальными геополитическими рисками, которые могут повлиять на ценообразование.

Сейчас мы активно бронируем билеты. Тарифы немного выше, чем в прошлом году, но пока забронировано только около 40% пропускной способности, я думаю, что она все еще нестабильна,

– рассказал О'Лири.

Ситуация на рынке продолжает демонстрировать нестабильность, значительной степени из-за потенциальных геополитических рисков. Основные факторы, влияющие на возможные изменения тарифов, включают:

возможное обострение войны в Украине;

политическую ситуацию в США, в частности возможные действия Дональда Трампа после президентских выборов;

риск терактов в крупных городах Европы;

нестабильность в мировой экономике.

В случае, если потенциальные потрясения будут предотвращены, ожидается постепенный рост тарифов на авиабилеты, оставаясь в пределах прогнозируемого диапазона.



Ryanair прогнозирует рост цен на авиабилеты летом 2025 года / Фото Pexels

Ryanair продолжает расширять свой бизнес

Смелым шагом на фоне текущих вызовов в авиационном секторе является то, что Ryanair продолжает реализацию своих амбициозных планов расширения.

Генеральный директор Майкл О'Лири объявил, что авиакомпания не удовлетворяется текущим годовым объемом перевозок в 200 миллионов пассажиров и имеет целью увеличить его до 300 миллионов к 2034 году.

Для достижения этой цели Ryanair намерен приобрести 336 новых самолетов от Boeing и планирует значительно расширить свою маршрутную сеть.

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