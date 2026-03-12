Заденет многих туристов: Ryanair сокращает рейсы в очень популярном аэропорту Ryanair
- Ryanair уменьшит пропускную способность аэропорта в Жироне на 11% из-за налогового спора с оператором Aena.
- Ryanair обвиняет Aena в монопольном ценообразовании и отказе снижать сборы в региональных аэропортах.
Полеты с лоукостером Ryanair для многих людей являются невероятной возможностью сэкономить на билетах, а затем позволить себе лучший отдых за рубежом. Впрочем, в этом году количество мест в популярный испанский город существенно уменьшится.
Налоговый спор между испанским оператором аэропортов Aena и бюджетной авиакомпанией Ryanair ведутся уже не первый год. И ранее лоукостер уже отменил более миллиона мест в Испанию. Сейчас же под ударом оказался аэропорт в Жироне, пишет Express.
Почему Ryanair сокращает рейсы в испанский аэропорт?
В Ryanair объявили, что пропускную способность аэропорта в Жироне уменьшат впервые со времен до пандемии Covid. Ожидается, что количество мест в доступных рейсах сократится на 11%.
В таком решении лоукостер обвиняет местного оператора аэропортов – в компании считают, что Aena имеет "монопольную структуру ценообразования". Также авиакомпания призвала местные власти отклонить повышение цен, которое препятствует компании работать в регионе, пишет Independent.
Одно из крупнейших обвинений заключается в том, что почти одинаковые сборы Aena взимает и в крупных хабах, и в маленьких региональных аэропортах. Ryanair заявляет, что оператор уже повысил цены на 10%, а к 2031 году намерен поднять их еще на 21%.
К сожалению, этим летом пропускная способность Жироны впервые со времен до пандемии Covid уменьшится из-за решимости Aena отказаться от этих регионов,
– заявили в Ryanair.
Аэропорт Жироны расположен относительно недалеко (час езды) от Барселоны, и чаще всего его используют туристы, отдыхающие на курортах Каста-Брава, Льорет-да-Мар и Тосса-де-Мар.
После сокращения многих рейсов в региональные аэропорты Испании и полной отмены полетов в северной Астурии авиакомпания Ryanair открыла больше рейсов в более дешевых странах – Марокко, Хорватии, Албании и Швеции.
Что еще нужно знать туристам?
Пассажирам, летающих с Ryanair, эксперты по путешествиям советуют брать с собой картонную коробку – этот необычный лайфхак может сэкономить кучу денег.
Тем временем 4 страны на Ближнем Востоке полностью закрыли свое воздушное пространство. А вот в Израиле оно закрыто лишь частично.