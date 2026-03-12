Заденет многих туристов: Ryanair сокращает рейсы в очень популярном аэропорту Ryanair

Полеты с лоукостером Ryanair для многих людей являются невероятной возможностью сэкономить на билетах, а затем позволить себе лучший отдых за рубежом. Впрочем, в этом году количество мест в популярный испанский город существенно уменьшится.

Налоговый спор между испанским оператором аэропортов Aena и бюджетной авиакомпанией Ryanair ведутся уже не первый год. И ранее лоукостер уже отменил более миллиона мест в Испанию. Сейчас же под ударом оказался аэропорт в Жироне, пишет Express.

Почему Ryanair сокращает рейсы в испанский аэропорт?

В Ryanair объявили, что пропускную способность аэропорта в Жироне уменьшат впервые со времен до пандемии Covid. Ожидается, что количество мест в доступных рейсах сократится на 11%.

В таком решении лоукостер обвиняет местного оператора аэропортов – в компании считают, что Aena имеет "монопольную структуру ценообразования". Также авиакомпания призвала местные власти отклонить повышение цен, которое препятствует компании работать в регионе, пишет Independent.

Одно из крупнейших обвинений заключается в том, что почти одинаковые сборы Aena взимает и в крупных хабах, и в маленьких региональных аэропортах. Ryanair заявляет, что оператор уже повысил цены на 10%, а к 2031 году намерен поднять их еще на 21%.

К сожалению, этим летом пропускная способность Жироны впервые со времен до пандемии Covid уменьшится из-за решимости Aena отказаться от этих регионов,

– заявили в Ryanair.

Аэропорт Жироны расположен относительно недалеко (час езды) от Барселоны, и чаще всего его используют туристы, отдыхающие на курортах Каста-Брава, Льорет-да-Мар и Тосса-де-Мар.

После сокращения многих рейсов в региональные аэропорты Испании и полной отмены полетов в северной Астурии авиакомпания Ryanair открыла больше рейсов в более дешевых странах – Марокко, Хорватии, Албании и Швеции.

