Зачепить багатьох туристів: Ryanair скорочує рейси в дуже популярному аеропорту

Польоти з лоукостером Ryanair для багатьох людей є неймовірною можливістю заощадити на квитках, а відтак дозволити собі кращий відпочинок за кордоном. Втім, цьогоріч кількість місць до популярного іспанського міста суттєво зменшиться.

Податкова суперечка між іспанським оператором аеропортів Aena та бюджетною авіакомпанією Ryanair точаться вже не перший рік. І раніше лоукостер вже скасував понад мільйон місць до Іспанії. Наразі ж під ударом опинився аеропорт у Жироні, пише Express.

Чому Ryanair скорочує рейси до іспанського аеропорту?

У Ryanair оголосили, що пропускну спроможність аеропорту в Жироні зменшать вперше з часів до пандемії Covid. Очікується, що кількість місць у доступних рейсах скоротиться на 11%.

У такому рішенні лоукостер звинувачує місцевого оператора аеропортів – у компанії вважають, що Aena має "монопольну структуру ціноутворення". Також авіакомпанія закликала місцеву владу відхилити підвищення цін, яке перешкоджає компанії працювати в регіоні, пише Independent.

Одне з найбільших звинувачень полягає в тому, що майже однакові збори Aena стягує й у великих хабах, і у маленьких регіональних аеропортах. Ryanair заявляє, що оператор вже підвищив ціни на 10%, а до 2031 року має намір підняти їх ще на 21%.

На жаль, цього літа пропускна спроможність Жирони вперше з часів до пандемії Covid зменшиться через рішучість Aena відмовитися від цих регіонів,

– заявили у Ryanair.

Аеропорт Жирони розташований відносно недалеко (година їзди) від Барселони, і найчастіше його використовують туристи, що відпочивають на курортах Каста-Брава, Льорет-да-Мар та Тосса-де-Мар.

Після скорочення багатьох рейсів до регіональних аеропортів Іспанії та повного скасування польотів до північної Астурії авіакомпанія Ryanair відкрила більше рейсів у дешевших країнах – Марокко, Хорватії, Албанії та Швеції.

Що ще потрібно знати туристам?