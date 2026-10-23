"Предвестник катаклизмов": на побережье Чили вынесло почти 5-метровую "рыбу Судного дня"

На пляже в чилийском городе Мехильонес обнаружили редкую глубоководную рыбу-весло длиной 4,8 метра. Появление этого существа вызвало беспокойство среди местных жителей из-за его давней репутации предвестника землетрясений и цунами.

Как сообщает Центр исследования морской фауны и наблюдения за китообразными CIFAMAC, у найденного экземпляра из рода Regalecus диаметр глаз превышал 5 сантиметров.

Что известно о находке?

Ученые зафиксировали находку на севере страны, что сразу же вызвало споры о вероятных угрозах природных катаклизмов.

Найденное существо относится к виду "сельдяной король хохлатый", который обычно обитает в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.



Сельдяной король хохлатый / Sybil Robertson (иллюстративное)

Свое название рыба получила из-за характерного хохолка на голове и привычки плавать рядом со стаями сельди, которой она питается.

Обычно представители этого рода обитают на глубине около 900 метров и редко попадаются на глаза людям.

В среднем эти рыбы достигают 5,5 метра в длину и весят около 250 килограммов, а самый крупный зафиксированный экземпляр в Книге рекордов Гиннесса имел длину 11 метров.

Легенды и статистические совпадения

Название "рыба Судного дня" хохлатому сельдяному королю дали в Японии, где его появление у берега традиционно связывают с морскими змеями и предстоящими землетрясениями.

После публикации CIFAMAC в социальных сетях пользователи начали активно обсуждать возможное приближение стихийного бедствия.

Издание Daily Mail напомнило, что в августе этого года мертвого короля сельди нашли у острова Комодо в Индонезии. Уже через шесть дней в стране начали извергаться несколько вулканов, после чего произошло землетрясение.

Японские исследователи провели статистический анализ за период с 1928 по 2011 год. Согласно их данным, 336 случаев обнаружения таких рыб в Японии совпали с 221 землетрясением. В прошлом году похожую рыбу находили и в Мексике, после чего неподалеку зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1.