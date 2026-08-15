Об этом сообщает Reuters.

Каковы последствия землетрясения?

Землетрясение произошло у побережья восточной Индонезии в 4:58 по местному времени. По данным Индонезийского геофизического агентства, эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 километров.

Они ощущались в течение минуты в Восточной и Западной Нуса-Тенгаре, а также в некоторых районах Южного Сулавеси. Некоторые местные жители покидали свои дома. При этом пять человек погибли в результате обрушения зданий, когда спали, добавил губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Эмануэль Мелкиадес Лака Лена.

Люди пытаются спастись от землетрясения: смотрите видео

В столице регентства Сикка на острове Флорес, а также в Нагекео фиксируются разрушения домов, правительственных учреждений, пробки на дорогах и перебои с электричеством. Из городов эвакуировались около двух тысяч человек.

Здания рушатся из-за землетрясения в Индонезии: смотрите видео

После землетрясения в нескольких районах Индонезии зафиксировали волны высотой менее одного метра. Предупреждение о цунами отменили через три часа после стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Индонезии: смотрите видео

В то же время Австралийский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы цунами для материковой Австралии, ее островов или территорий нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии. Известно, что в результате погибли более 130 человек, еще 87 человек получили ранения. В различных регионах страны фиксируются значительные повреждения зданий.