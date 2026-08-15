Про це пише Reuters.

Які наслідки землетрусу?

Землетрус стався біля узбережжя східної Індонезії о 4:58 за місцевим часом. За наведеними даними Індонезійського геофізичного агентства, епіцентр підземних поштовхів був на глибині 15 кілометрів.

Їх відчували протягом хвилини у Східній та Західній Нуса-Тенгарі, а також у частинах Південного Сулавесі. Деякі місцеві жителі залишали свої домівки. Водночас п'ятеро людей загинули через обвал будівель, коли спали, додав губернатор провінції Східна Нуса-Тенгара Емануель Мелькіадес Лака Лена.

Люди намагаються врятуватись від землетрусу: дивіться відео

У головному місті регентства Сікка на острові Флорес, а також у Нагекео, фіксують руйнування будинків, урядових установ, затори на дорогах та перебої зі світлом. З міст евакуювалися близько двох тисяч людей.

Будівлі руйнуються від землетрусу в Індонезії: дивіться відео

Після землетрусу в кількох районах Індонезії зафіксували хвилі заввишки менш як один метр. Попередження про цунамі скасували через три години після стихійного лиха.

Наслідки землетрусу в Індонезії: дивіться відео

Водночас Австралійський центр попередження про цунамі заявив, що загрози цунамі для материкової Австралії, її островів чи територій немає.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,4 стався на заході Колумбії. Відомо, що внаслідок цього загинули понад 130 людей, ще 87 осіб дістали поранення. У різних регіонах країни фіксують суттєві пошкодження будівель.