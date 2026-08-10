Про це пише CNN та AP.

Що відомо про землетрус?

За даними Геологічної служби США (USGS) та колумбійської служби, епіцентр землетрусу розташовувався в муніципалітеті Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко. Він знаходився приблизно за 400 кілометрів на захід від Боготи. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 107 кілометрів.

Губернаторка Чоко Нубія Кордоба повідомила в соцмережах, що в адміністративному центрі регіону Кібдо є постраждалі та серйозні пошкодження будівель. Водночас вона не надала детальної інформації про кількість травмованих чи масштаби руйнувань.

Місцева влада оцінює наслідки землетрусу та стежить за ситуацією. Окрему увагу приділяють можливим повторним підземним поштовхам.

Сильні поштовхи відчули й у столиці Колумбії Боготі. Там спрацювали сигналізації, а мешканці багатьох будинків та інших споруд задля безпеки вийшли на вулиці. Мер Боготи Карлос Галан повідомив, що на момент його заяви в столиці не було зафіксовано інформації про постраждалих або серйозні структурні пошкодження. Водночас у деяких будівлях виявили тріщини.

Підземні поштовхи поширилися за межі Колумбії – їх також відчули в Еквадорі. Через силу землетрусу мешканці регіону залишали будинки та інші споруди. Наразі офіційної інформації про масштабні наслідки землетрусу в Еквадорі у наданих даних немає.

Нагадаємо, у центральній Італії в регіоні Тоскана стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр був приблизно за 7 кілометрів від Пізи на глибині близько 8 км, поштовхи відчули жителі Пізи, Лукки та Масса-Каррари. У Пізі люди залишали будівлі через сильні поштовхи, до пожежної служби надійшло багато дзвінків. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, серйозних руйнувань також не зафіксовано.

Крім того, 28 липня на півдні Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,1. Унаслідок стихії понад 50 людей постраждали, близько 40 тисяч будинків залишилися без електроенергії, були пошкоджені дороги, мости та будівлі. Через землетрус зійшов із рейок товарний поїзд, залізничне та авіасполучення зазнало перебоїв, а понад 150 тисяч людей отримали рекомендації евакуюватися.