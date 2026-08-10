Об этом сообщают CNN и AP.

Что известно о землетрясении?

По данным Геологической службы США (USGS) и колумбийской службы, эпицентр землетрясения находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Он находился примерно в 400 километрах к западу от Боготы. Очаг землетрясения залегал на глубине около 107 километров.

Губернатор Чоко Нубия Кордоба сообщила в соцсетях, что в административном центре региона Кибдо есть пострадавшие и серьезные повреждения зданий. В то же время она не предоставила подробной информации о количестве пострадавших или масштабах разрушений.

Местные власти оценивают последствия землетрясения и следят за ситуацией. Особое внимание уделяется возможным повторным подземным толчкам.

Сильные толчки ощущались и в столице Колумбии Боготе. Там сработали сигнализации, а жители многих домов и других сооружений в целях безопасности вышли на улицы. Мэр Боготы Карлос Галан сообщил, что на момент его заявления в столице не было зафиксировано информации о пострадавших или серьезных структурных повреждениях. В то же время в некоторых зданиях обнаружили трещины.

Подземные толчки распространились за пределы Колумбии – их также ощутили в Эквадоре. Из-за силы землетрясения жители региона покидали дома и другие здания. На данный момент в предоставленных данных нет официальной информации о масштабных последствиях землетрясения в Эквадоре.

Напомним, в центральной Италии в регионе Тоскана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился примерно в 7 километрах от Пизы на глубине около 8 км, толчки ощутили жители Пизы, Лукки и Масса-Каррары. В Пизе люди покидали здания из-за сильных толчков, в пожарную службу поступило много звонков. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, серьезных разрушений также не зафиксировано.

Кроме того, 28 июля на юге Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате стихии более 50 человек пострадали, около 40 тысяч домов остались без электроэнергии, были повреждены дороги, мосты и здания. Из-за землетрясения сошел с рельсов грузовой поезд, в железнодорожном и авиасообщении возникли перебои, а более 150 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.