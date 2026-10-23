"Провісник катаклізмів": на узбережжя Чилі викинуло майже 5-метрову "рибу Судного дня"

Як повідомляє Центр дослідження морської фауни та спостереження за китоподібними CIFAMAC, знайдений екземпляр з роду Regalecus мав діаметр очей понад 5 сантиметрів.

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Що відомо про знахідку?

Науковці зафіксували знахідку на півночі країни, що одразу розпалила суперечки про ймовірні загрози природних катаклізмів.

Знайдена істота належить до виду "оселедцевий король чубатий", який зазвичай мешкає у теплих і помірно теплих водах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

Оселедцевий король чубатий / Sybil Robertson (ілюстративне)

Свою назву риба отримала через характерний чуб на голові та звичку плавати поруч із косяками оселедця, яким вона живиться.

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Зазвичай представники цього роду мешкають на глибині близько 900 метрів і рідко потрапляють на очі людям.

У середньому ці риби сягають 5,5 метра завдовжки та важать близько 250 кілограмів, а найбільший зафіксований екземпляр у Книзі рекордів Гіннесса мав довжину 11 метрів.

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Легенди та статистичні збіги

Назву "риба Судного дня" чубатому оселедцевому королю дали в Японії, де його появу біля берега традиційно пов'язують із морськими зміями та майбутніми землетрусами.

Після публікації CIFAMAC у соціальних мережах користувачі почали активно обговорювати можливе наближення стихійного лиха.

Видання Daily Mail нагадало, що у серпні цього року мертвого оселедцевого короля знайшли біля острова Комодо в Індонезії. Вже за шість днів у країні почали вивергатися кілька вулканів, після чого стався землетрус.

Японські дослідники провели статистичний аналіз за період з 1928 до 2011 року. Згідно з їхніми даними, 336 випадків виявлення таких риб у Японії збіглися з 221 землетрусом. Торік схожу рибу знаходили й у Мексиці, після чого неподалік зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,1.