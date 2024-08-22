Останніми роками помітно зросла кількість спостережень на поверхні океану глибоководної риби – Оселедцевого короля (Regalecus glesne). Це явище привернуло увагу як морських спостерігачів, так і науковців. Тож розповідаємо, що відомо про цю рибу Судного дня.

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Що таке риба Судного дня?

Оселедцевий король є найдовшою живою кістковою рибою, яка, за деякими оцінками, може виростати до 15 метрів у довжину. Ця надзвичайна істота надихнула численні легенди та міфи протягом всієї історії, що наштовхнуло дослідників на думку, що саме вона, можливо, була натхненником легенд про гігантських морських зміїв.

Ця риба мешкає в Тихому, Атлантичному та Індійському океанах на глибині до 500 метрів. Але іноді люди зустрічали дуже довгих риб, які здебільшого перебувають у вертикальному положенні у воді, догори головою, на глибині 1 кілометр. Так люди не часто перетинаються з Оселедцевими королями, що ще більше додає їм таємничості.



Оселедцевий король чубатий / Фото Tim Evanson

В Японії міфологічна істота, відома як "ryugu no tsukai", або "посланець з палацу бога морського дракона", знову привернула до себе увагу. Традиційно вважається, що ці істоти виринають на поверхню як провісники, попереджаючи мешканців суші про землетруси, що наближаються. Відродження цієї давньої легенди стало особливо помітним після серії руйнівних землетрусів і цунамі у 2010-х роках, що спричинило дискусії про перетин фольклору і природних явищ.

Віра в те, що тварини поводяться по-іншому перед землетрусами або знають про наближення землетрусів, сягає щонайменше 373 року до нашої ери.

Відомий грецький історик Фукідід задокументував незвичайну поведінку тварин напередодні катастрофічного землетрусу, який зруйнував стародавнє місто Гелікію. За його словами, собаки, щури та змії покинули місто за кілька днів до того, як сталася катастрофа, що викликає загадкові питання про інстинкти тварин у зв'язку з такими подіями.

Велетенський Оселедцевий король, якого ще називають рибою Судного дня: дивіться відео

Хоча зустрічі з "веслорибами" трапляються рідко, вони все ж відбуваються. За п'ять років дослідники проаналізували дані 336 спостережень риби і 221 зареєстрованого землетрусу за всю історію. Їхні висновки показали, що рибу спостерігали перед землетрусом лише в одному випадку, що свідчить про те, що між цими двома явищами, швидше за все, немає суттєвого зв'язку.

Попри періодичну появу оселедцевого короля за відсутності сейсмічної активності, автори дослідження дійшли висновку, що присутність цієї риби не є надійним індикатором наближення землетрусів.