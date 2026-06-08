Не Швейцария: вот какая страна самая богатая во всей Европе

Несколько стран в Европе имеют очень сильную экономику, но одна выделяется даже на их фоне. И именно там сейчас проживают 1,26 миллиона украинцев.

Некоторые страны мира имеют настолько сильную экономику, что они влияют на весь мир. И когда люди думают о крупнейших финансовых гигантах, обычно на ум приходят США и Китай, но следующая страна в этом списке расположена не в Азии или Америке, а в Европе, пишет Express.

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Какая страна Европы самая богатая?

Экономика одной европейской страны гораздо мощнее, чем многие считают – там также выше ВВП, чем в Великобритании, Греции и Португалии вместе взятых. Поэтому, данные из Обзора мирового населения за 2025 год показывают, что Германия является самой богатой страной Европы.

ВВП государства составляет 4,74 триллиона долларов. Зато именно Великобритания занимает второе место с 3,84 триллиона долларов США. Вот какие еще страны оказались вверху списка:

Франция – 3,21 триллиона долларов;

Италия – 2,42 триллиона долларов.

Первенство Германии в рейтинге обусловлено высокоразвитой экономикой: страна является третьей по ВВП в мире, а также является одной из основательниц ЕС и еврозоны.

Кроме того, Германия известна своей огромной экспортной отраслью – она включает транспорт, машины, химикаты, электрооборудование, электронику, лекарства и пластмассы. Не все также знают, что именно в Германии производится примерно треть всей промышленной продукции континента.

Какая минимальная зарплата в Германии?

Последний раз минимальную ставку в Германии поднимали 1 января 2026 года – и это было одно из наиболее существенных повышений за последние годы. Сейчас за час работники получают не менее 13,90 евро в час. Поэтому если работать пять дней в неделю по 8 часов, за месяц можно заработать 2 409 евро до уплаты налогов.

А вот "на руки" работники получают примерно 1650 – 1750 евро в месяц.