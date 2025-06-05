Кошмар для пассажиров: в Германии самолету запретили садиться из-за опоздания на 10 секунд
- Самолету авиакомпании Condor запретили посадку в Мюнхене из-за опоздания на 10 секунд.
- Пассажиры были вынуждены отправиться в аэропорт Хан возле Франкфурта, откуда их доставили в Мюнхен.
Пассажирскому самолету запретили посадку в Мюнхене из-за того, что он опоздал всего на 10 секунд. Пассажиры разъярены, потому что это "опоздание" растянуло поездку на 12 часов.
Самолет уже заходил на посадку с выпущенными шасси, когда воздушное судно внезапно развернули. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTL.
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Почему самолет развернули из-за 10-секундного опоздания
Самолет авиакомпании Condor, на котором находился 221 пассажир, прилетел в Мюнхен из испанского курорта Пальма-де-Майорка.
Борт должен был приземлиться не позднее 00:30 часов, однако самолет опоздал на 10 секунд.
Справка. В Мюнхене после полуночи действует запрет на ночные полеты – самолетам разрешено взлетать или приземляться только по специальному разрешению. Самолету из Испании было разрешено сесть только до 00:30 – сразу после вылета пилот запросил о продлении разрешения, однако ему отказали по бюрократическим причинам.
Мы вынуждены прервать посадку – из-за 10 секунд опоздания на нас больше не распространяется разрешение на ночную посадку,
– заявил пилот пассажирам через громкоговоритель.
Самолет перенаправили в маленький аэропорт Хан возле Франкфурта, который аж в 370 километрах от Мюнхена. Оттуда пассажиры и 7 членов экипажа почти два часа ехали во Франкфурт, где их посадили на самолет до Мюнхена.
Рейс в Мюнхен вылетел только в 6:50 утра, а пассажиры приземлились около 8 утра – примерно через 12 часов после запланированного вылета с Майорки.
К слову, недавно лоукостер Ryanair предупредил, что летом этого года возможны "рекордные" задержки рейсов. Особенно это касается аэропортов Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.