Названы самые безопасные страны для путешественников: неожиданный список
- Нидерланды стали самой безопасной страной для туристов, заменив Исландию на первом месте.
- В пятерку самых безопасных стран вошли также Австрия, Австралия, Исландия и Канада.
Новое исследование оценило страны по уровню безопасности для туристов –в частности для женщин, путешествующих одни, членов ЛГБТ-сообщества и других маргинализированных групп.
Для определения самых безопасных стран исследователи оценили немало различных критериев – в том числе и Глобальный индекс мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какие страны признаны самыми безопасными для туристов?
В прошлом году именно Исландия была названа наиболее безопасной страной путешественников. Впрочем, уже в этом году с первого места ее потеснила еще одна небольшая европейская страна, которая является популярным местом отдыха для большого количества людей. И эта страна – это Нидерланды. А столица Амстердам считается не только чрезвычайно безопасным, но и очень удобным местом назначения для отпусков.
Нидерланды являются "миролюбивым местом" для всех людей независимо от цвета кожи, сексуальной ориентации и пола – и опросы показывают, что они там чувствуют себя желанными гостями.
Уже второе место заняла Австрия – она чрезвычайно популярна среди туристов из-за исторически богатой и яркой столицы Вены, пишет Euronews.
А в остальные пятерки самых безопасных стран попали такие страны, как Австралия, Исландия и Канада.
Также достаточно безопасными считаются такие страны:
- Новая Зеландия;
- ОАЭ;
- Швейцария;
- Япония;
- Ирландия;
- Бельгия;
- Португалия;
- Франция;
- Великобритания;
- Дания.
