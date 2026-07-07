Названы самые комфортные города мира: на каком месте оказался Киев

Не все города одинаково комфортны –, и чтобы выяснить, где же жить приятнее всего, аналитики ежегодно оценивают их по ряду факторов. Киев также входит в этот список.

Первые места в рейтинге самых комфортных городов, как обычно, заняли города из Европы. А вот на те, что оказались в конце списка, почему-то влияют войны и кризисы – и это коснулось также и позиции украинской столицы, пишет The Economist.

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Какие города в мире считаются самыми комфортными для жизни?

В ходе исследования аналитики оценили целых 173 города мира по 5 категориям:

здравоохранение;

инфраструктура;

образование;

культура и окружающая среда;

стабильность.

Уже второй год подряд самым комфортным городом мира признают Копенгаген. Он с минимальным отрывом опередил Вену и Мельбурн – столицу Австралии.

Большинство известных мегаполисов, за исключением японской столицы Токио, не могут набрать достаточное количество баллов и подняться в рейтинге из-за пробок и высокого уровня преступности.

Вот какие страны оказались на вершине рейтинга:

Копенгаген; Вена; Мельбурн; Сидней; Цюрих; Женева; Осака; Аделаида; Ванкувер; Токио.

На каком месте в рейтинге оказался Киев?

Киев попал в топ-10 городов мира – вот только с самого конца, из-за полномасштабной войны, которая влияет на стабильность и безопасность. За последний год украинская столица потеряла еще одну позицию и оказалась на 166-м месте наряду с Тегераном, Триполи и Лагосом.

Важно! До начала полномасштабной войны, еще в 2021 году, Киев занимал 117-ю позицию в рейтинге. В следующем, 2022 году, Киев вообще исключили из рейтинга, а с 2023 по 2025 годы столица занимала 165-е место.

А вот в самом конце списка, на 173-м месте, оказалась столица Сирии, Дамаск. Город неизменно остается там с 2013 года.