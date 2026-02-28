Не только Ватикан: вот 5 самых маленьких стран в Европе, которые точно стоят поездки

Если вы хотите отправиться в незабываемое путешествие по Европе, тогда точно следует обратить внимание на несколько крошечных стран. Несмотря на совсем небольшой размер, все они точно стоят отдельной поездки.

В отличие от многих других континентов, в Европе большинство самых маленьких стран не являются островами – и поэтому путешествовать в них особенно удобно, пишет World Atlas.

Какие страны в Европе самые маленькие?

Ватикан

Несмотря на то, что Ватикан на самом деле крошечный – всего 0,49 километра квадратных – он имеет невероятно большое религиозное, культурное и историческое значение. Это мировой центр Римско-католической церкви, и несколько локаций в Ватикане посетить нужно просто обязательно – в частности Сикстинскую капеллу и базилику Святого Петра.

Несмотря на то, что Ватикан расположен в пределах Рима, он все же имеет свою радиостанцию, систему телевизионного вещания и собственное почтовое отделение. Население Ватикана составляет 453 человека.

Монако

Следующая в списке страна – это Монако с площадью в 2 квадратных километра. И небольшие размеры не помешали Монако получить международную репутацию налогового рая – здесь проживают тысячи миллионеров, пользующихся выгодной фискальной политикой.

Кроме того, Монако может похвастаться одним из самых высоких ВВП на душу населения. Страна также является второй самой маленькой монархией в мире, которой правит семья Гримальди уже более 700 лет.

Сан-Марино

Площадь этой страны, раскинувшейся чуть дальше от северо-восточного побережья Италии, составляет всего 61 квадратный километр. Эта страна известна как старейшее суверенное государство в мире, а конституция, принятая в 1600 году, является старейшим в мире документом, действующим до сих пор, пишет CNN.



Сан-Марино – очень древняя страна / Фото Pexels

Несмотря на небольшие размеры, Сан-Марино сохраняет свой независимый статус более тысячелетия. Страна использует евро как валюту, но чеканит собственные версии.

Лихтенштейн

Эта альпийская страна занимает площадь в 160 километров квадратных и имеет двойной выход к морю. Она расположена между Австрией и Швейцарией и является конституционной монархией.

Лихтенштейн может похвастаться не только процветающей экономикой, но одним из самых низких уровней безработицы в мире.

Мальта

Территориальная протяженность Мальты – 316 квадратных километров. Эта популярная туристическая точка является архипелагом в центральном Средиземноморье между Сицилией и побережьем Северной Африки. История здесь достигает 4000 года до нашей эры, и экономика этой страны очень сильно зависит от туризма.



Мальта точно стоит путешествия / Фото Pexels

Что еще следует знать путешественникам в Европе?