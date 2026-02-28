На відміну від багатьох інших континентів, у Європі більшість найменших країн не є островами – і тому подорожувати до них особливо зручно, пише World Atlas.

Цікаво Подорож до дуже популярного курорту стане дорожчою для українців: вартість візи зросте

Які країни у Європі найменші?

Ватикан

Попри те, що Ватикан насправді крихітний – всього 0,49 кілометра квадратних – він має неймовірно велике релігійне, культурне та історичне значення. Це світовий центр Римсько-католицької церкви, і кілька локацій у Ватикані відвідати потрібно просто обов'язково – зокрема Сикстинську капелу та базиліку Святого Петра.

Попри те, що Ватикан розташований у межах Риму, він все ж має свою радіостанцію, систему телевізійного мовлення та власне поштове відділення. Населення Ватикану становить 453 особи.

Монако

Наступна у списку країна – це Монако з площею у 2 квадратні кілометри. Та невеликі розміри не завадили Монако здобути міжнародну репутацію податкового раю – тут проживають тисячі мільйонерів, що користуються вигідною фіскальною політикою.

Окрім того, Монако може похвалитися одним з найвищих ВВП на душу населення. Країна також є другою найменшою монархією у світі, якою править родина Грімальді вже понад 700 років.

Сан-Марино

Площа цієї країни, що розкинулася трохи далі від північно-східного узбережжя Італії, становить всього 61 квадратний кілометр. Ця країна відома як найстаріша суверенна держава у світі, а конституція, що була ухвалена 1600 року, є найстарішим у світі документом, що діє й досі, пише CNN.



Сан-Марино – дуже давня країна / Фото Pexels

Попри невеликі розміри, Сан-Марино зберігає свій незалежний статус понад тисячоліття. Країна використовує євро як валюту, але карбує власні версії.

Ліхтенштейн

Ця альпійська країна займає площу у 160 кілометрів квадратних та має подвійний вихід до моря. Вона розташована між Австрією та Швейцарією та є конституційною монархією.

Ліхтенштейн може похвалитися не лише процвітаючою економікою, але одним з найнижчих рівнів безробіття у світі.

Мальта

Територіальна протяжність Мальти – 316 квадратних кілометрів. Ця популярна туристична точка є архіпелагом у центральному Середземномор'ї між Сицилією та узбережжям Північної Африки. Історія тут сягає 4000 року до нашої ери, і економіка цієї країни дуже сильно залежить від туризму.



Мальта точно варта подорожі / Фото Pexels

Що ще слід знати мандрівникам у Європі?