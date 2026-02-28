На відміну від багатьох інших континентів, у Європі більшість найменших країн не є островами – і тому подорожувати до них особливо зручно, пише World Atlas.
Які країни у Європі найменші?
Ватикан
Попри те, що Ватикан насправді крихітний – всього 0,49 кілометра квадратних – він має неймовірно велике релігійне, культурне та історичне значення. Це світовий центр Римсько-католицької церкви, і кілька локацій у Ватикані відвідати потрібно просто обов'язково – зокрема Сикстинську капелу та базиліку Святого Петра.
Попри те, що Ватикан розташований у межах Риму, він все ж має свою радіостанцію, систему телевізійного мовлення та власне поштове відділення. Населення Ватикану становить 453 особи.
Монако
Наступна у списку країна – це Монако з площею у 2 квадратні кілометри. Та невеликі розміри не завадили Монако здобути міжнародну репутацію податкового раю – тут проживають тисячі мільйонерів, що користуються вигідною фіскальною політикою.
Окрім того, Монако може похвалитися одним з найвищих ВВП на душу населення. Країна також є другою найменшою монархією у світі, якою править родина Грімальді вже понад 700 років.
Сан-Марино
Площа цієї країни, що розкинулася трохи далі від північно-східного узбережжя Італії, становить всього 61 квадратний кілометр. Ця країна відома як найстаріша суверенна держава у світі, а конституція, що була ухвалена 1600 року, є найстарішим у світі документом, що діє й досі, пише CNN.
Сан-Марино – дуже давня країна / Фото Pexels
Попри невеликі розміри, Сан-Марино зберігає свій незалежний статус понад тисячоліття. Країна використовує євро як валюту, але карбує власні версії.
Ліхтенштейн
Ця альпійська країна займає площу у 160 кілометрів квадратних та має подвійний вихід до моря. Вона розташована між Австрією та Швейцарією та є конституційною монархією.
Ліхтенштейн може похвалитися не лише процвітаючою економікою, але одним з найнижчих рівнів безробіття у світі.
Мальта
Територіальна протяжність Мальти – 316 квадратних кілометрів. Ця популярна туристична точка є архіпелагом у центральному Середземномор'ї між Сицилією та узбережжям Північної Африки. Історія тут сягає 4000 року до нашої ери, і економіка цієї країни дуже сильно залежить від туризму.
Мальта точно варта подорожі / Фото Pexels
Що ще слід знати мандрівникам у Європі?
Якщо ви плануєте подорож до Франції, перед цим слід дізнатися про кілька досить незвичних законів, які існують у цій країні. Наприклад, називати свою свиню Наполеоном суворо заборонено.
Тим часом один європейський аеропорт визнано найбільш завантаженим на континенті. Щодня він приймає майже півтори тисячі рейсів, тож для спокійного польоту краще його не обирати.