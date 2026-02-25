Перед поїздкою за кордон слід завжди заздалегідь дізнатися про закони цієї країни. І в деяких випадках французькі закони видаються смішними й застарілими – але часом вони насправді можуть призвести до штрафів, пише Expatica.
Цікаво Відпиляли крижину і застрягли на ній: німецьких туристів рятували з саморобної сауни у Швеції
Які дивні закони існують у Франції?
Окремі квитки для равликів
У Франції існує дуже незвичний закон щодо того, що кожна тварина, яка не досягає 5 кілограмів вагою, повинна мати власний квиток у потязі. І попри те, що це звучить смішно, француз, що 2008 року перевозив потягом свій урожай равликів, переконався у наявності цього правила на власному досвіді.
Свиню заборонено називати Наполеоном
Якщо ви хочете привезти у Францію свою домашню свиню, краще переконайтеся спершу, що її не звати Наполеоном – бо у цій країні це заборонено.
Жінки, що хочуть носити штани, мають звернутися до поліції
Цей закон з XIX століття, вочевидь, неймовірно застарів – але офіційно його так ніколи й не виключили з юридичних книг. Тож офіційно, якщо жінка бажає носити брючний костюм, для цього потрібно звернутися за дозволом до найближчої поліційної дільниці, а також надати свою медичну довідку.
Розлучення через футбол
Цей дивний закон означає, що підставою для розлучення може стати те, що чоловік чи дружина проводять забагато часу за переглядом футболу.
А ось ще один дивний закон Франції стосується одруження – і для нього необов'язково бути живим. Якщо померла людина мала намір одружитися з самого початку, шлюб все ще може відбутися, і смерть не завада. Втім, є нюанс – президент Франції має дати свою згоду, пише Offbeat France.
Алкоголь на роботі не заборонений
У більшості країн випивати на роботі суворо заборонено, але не у Франції. Цілком законно під час обіду можна перехилити келих вина, пива чи сидру.
Що ще слід знати туристам у Європі?
Один аеропорт у Європі визнано найбільш навантаженим – щодня він приймає майже півтори тисячі рейсів. Під час подорожей краще його уникати.
Окрім того, одна країна в Європі досі залишається найпопулярнішою серед туристів у світі – щороку вона приймає 102 мільйони мандрівників.