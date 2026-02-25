Перед поездкой за границу следует всегда заранее узнать о законах этой страны. И в некоторых случаях французские законы кажутся смешными и устаревшими – но порой они на самом деле могут привести к штрафам, пишет Expatica.

Какие странные законы существуют во Франции?

Отдельные билеты для улиток

Во Франции существует очень необычный закон относительно того, что каждое животное, которое не достигает 5 килограммов весом, должно иметь собственный билет в поезде. И несмотря на то, что это звучит смешно, француз, что в 2008 году перевозил поездом свой урожай улиток, убедился в наличии этого правила на собственном опыте.

Свинью запрещено называть Наполеоном

Если вы хотите привезти во Францию свою домашнюю свинью, лучше убедитесь сначала, что ее не зовут Наполеоном – потому что в этой стране это запрещено.

Женщины, что хотят носить штаны, должны обратиться в полицию

Этот закон с XIX века, очевидно, невероятно устарел – но официально его так никогда и не исключили из юридических книг. Поэтому официально, если женщина желает носить брючный костюм, для этого нужно обратиться за разрешением в ближайший полицейский участок, а также предоставить свою медицинскую справку.

Развод из-за футбола

Этот странный закон означает, что основанием для развода может стать то, что муж или жена проводят слишком много времени за просмотром футбола.

А вот еще один странный закон Франции касается бракосочетания – и для него необязательно быть живым. Если умерший человек намеревался жениться с самого начала, брак все еще может состояться, и смерть не помеха. Впрочем, есть нюанс – президент Франции должен дать свое согласие, пишет Offbeat France.

Алкоголь на работе не запрещен

В большинстве стран выпивать на работе строго запрещено, но не во Франции. Вполне законно во время обеда можно выпить бокал вина, пива или сидра.

