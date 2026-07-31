Дешевые и недооцененные: куда поехать на отдых в Европу этим летом

Лето – идеальное время для путешествия по Европе, но многие люди хотят сделать это с минимальным бюджетом. И недорогую поездку можно организовать , но для этого направление нужно выбирать действительно тщательно.

Отдых за границей не обязательно должен быть очень дорогим – в Европе есть немало по-настоящему бюджетных направлений, которые при этом ничем не уступают роскошным и популярным курортам. "24 Канал" рассказывает, какие страны будут самыми дешевыми в 2026 году.

Где в Европе дешевле всего?

Чтобы определить, какие страны в Европе самые дешевые, можно обратиться к Индексу уровня цен: он показывает, насколько дешевы или дороги товары и услуги в разных странах. И страны Западной и Северной Европы в большинстве своем намного дороже, пишет Euronews.

Вот список самых дешевых стран согласно этому индексу:

Турция Северная Македония Болгария Румыния Черногория Босния и Герцеговина Сербия Албания Венгрия Польша.

Куда именно дешево поехать в Европе?

Даже в разгар летнего сезона в Европе можно найти несколько стран, где проживание, питание, транспорт и развлечения не опустошат кошелек.

Албания

За последние годы Албания неожиданно, однако вполне заслуженно стала одним из самых популярных бюджетных направлений Европы. Страна славится чистыми пляжами Ионического и Адриатического морей, а также живописными горами.

Но больше всего туристов привлекают именно доступные цены: даже в июне–августе в отелях можно найти выгодные предложения, а полноценный обед в ресторане обойдется примерно в 8–15 евро.



Отдых в Албании будет недорогим / Фото Pexels

Вот на какие города стоит обратить внимание:

Ксамил – это самый известный морской курорт Албании с небольшими островками недалеко от побережья и чистой бирюзовой водой.

Саранда – популярный курортный город на Ионическом море, откуда можно легко добраться до острова Корфу.

Влера – идеальный город для активного отдыха, полного развлечений, ведь здесь достаточно и отелей, и пляжей, и ресторанов.

Болгария

Болгария уже на протяжении длительного времени остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха. Здесь можно найти и большие курорты, и тихие приморские городки с чистыми пляжами. А питание и транспорт обойдутся там значительно дешевле, чем в большинстве других европейских средиземноморских стран.

Чаще всего туристы выбирают для отдыха Солнечный Берег, Золотые Пески, Несебр и Варну.



Многие люди отдыхают в Болгарии / Фото Pexels

Северная Македония

Северная Македония – это одна из самых недооцененных для туризма стран Европы. Здесь сочетаются достаточно доступные цены, исторические достопримечательности и невероятные пейзажи. И несмотря на то, что Северная Македония не имеет выхода к морю, поплавать все же удастся, ведь в стране достаточно много озер.



Северная Македония очень недооценена / Фото Pexels

Обязательно стоит посетить в этой стране Скопье, Стругу и Охрид. Последние два города расположены на берегах Охридского озера.

Черногория

Черногория для многих людей становится более доступной альтернативой Хорватии. Особенно выгодным станет отдых не в самых популярных курортных городах – Которе или Будве, а в небольших городках поблизости.

Если хочется именно пляжного отдыха, можно отправиться в Ульцинь – самый южный город страны, известный Большим пляжем, который простирается на целых 12 километров.



Черногория популярна среди туристов / Фото Pexels

Как можно сэкономить во время поездки?

Выбор бюджетного направления для путешествия – это лишь начало планирования по-настоящему дешевой поездки. Еще несколько лайфхаков помогут сэкономить немало денег.