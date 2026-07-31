Отдых за границей не обязательно должен быть очень дорогим – в Европе есть немало по-настоящему бюджетных направлений, которые при этом ничем не уступают роскошным и популярным курортам. "24 Канал" рассказывает, какие страны будут самыми дешевыми в 2026 году.
Где в Европе дешевле всего?
Чтобы определить, какие страны в Европе самые дешевые, можно обратиться к Индексу уровня цен: он показывает, насколько дешевы или дороги товары и услуги в разных странах. И страны Западной и Северной Европы в большинстве своем намного дороже, пишет Euronews.
Вот список самых дешевых стран согласно этому индексу:
- Турция
- Северная Македония
- Болгария
- Румыния
- Черногория
- Босния и Герцеговина
- Сербия
- Албания
- Венгрия
- Польша.
Куда именно дешево поехать в Европе?
Даже в разгар летнего сезона в Европе можно найти несколько стран, где проживание, питание, транспорт и развлечения не опустошат кошелек.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Албания
За последние годы Албания неожиданно, однако вполне заслуженно стала одним из самых популярных бюджетных направлений Европы. Страна славится чистыми пляжами Ионического и Адриатического морей, а также живописными горами.
Но больше всего туристов привлекают именно доступные цены: даже в июне–августе в отелях можно найти выгодные предложения, а полноценный обед в ресторане обойдется примерно в 8–15 евро.
Отдых в Албании будет недорогим / Фото Pexels
Вот на какие города стоит обратить внимание:
- Ксамил – это самый известный морской курорт Албании с небольшими островками недалеко от побережья и чистой бирюзовой водой.
- Саранда – популярный курортный город на Ионическом море, откуда можно легко добраться до острова Корфу.
- Влера – идеальный город для активного отдыха, полного развлечений, ведь здесь достаточно и отелей, и пляжей, и ресторанов.
Болгария
Болгария уже на протяжении длительного времени остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха. Здесь можно найти и большие курорты, и тихие приморские городки с чистыми пляжами. А питание и транспорт обойдутся там значительно дешевле, чем в большинстве других европейских средиземноморских стран.
Чаще всего туристы выбирают для отдыха Солнечный Берег, Золотые Пески, Несебр и Варну.
Многие люди отдыхают в Болгарии / Фото Pexels
Северная Македония
Северная Македония – это одна из самых недооцененных для туризма стран Европы. Здесь сочетаются достаточно доступные цены, исторические достопримечательности и невероятные пейзажи. И несмотря на то, что Северная Македония не имеет выхода к морю, поплавать все же удастся, ведь в стране достаточно много озер.
Северная Македония очень недооценена / Фото Pexels
Обязательно стоит посетить в этой стране Скопье, Стругу и Охрид. Последние два города расположены на берегах Охридского озера.
Черногория
Черногория для многих людей становится более доступной альтернативой Хорватии. Особенно выгодным станет отдых не в самых популярных курортных городах – Которе или Будве, а в небольших городках поблизости.
Если хочется именно пляжного отдыха, можно отправиться в Ульцинь – самый южный город страны, известный Большим пляжем, который простирается на целых 12 километров.
Черногория популярна среди туристов / Фото Pexels
Как можно сэкономить во время поездки?
Выбор бюджетного направления для путешествия – это лишь начало планирования по-настоящему дешевой поездки. Еще несколько лайфхаков помогут сэкономить немало денег.
- Бронируйте жилье и билеты заранее. Лучше делать это еще до начала "высокого сезона" – тогда можно получить гораздо более выгодные цены.
- Покупайте продукты в супермаркетах. Это поможет не только существенно сэкономить на еде, но и открыть для себя неожиданные уголки курортных городков.
- Выбирайте жилье не в историческом центре. Конечно, это может быть немного неудобно – но порой разница в цене составляет целых 30–50%.
- Путешествуйте в июне или сентябре. Погода в эти месяцы практически такая же, как в июле и августе, а вот цены – что на авиабилеты, что на жилье – уже значительно ниже. Кроме того, в популярных городах станет меньше туристов.