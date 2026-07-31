Відпочинок за кордоном необов'язково має бути дуже дорогим – у Європі є чимало справді бюджетних напрямків, що водночас не поступаються розкішним і популярним курортам. 24 Канал розповідає, які країни найдешевші у 2026 році.
Де в Європі найдешевше?
Для того, аби визначити, які країни в Європі найдешевші, можна звернутися до Індексу рівня цін: він показує, наскільки дешеві чи дорого товари та послуги в різних країнах. І держави Західної та Північної Європи здебільшого набагато дорожчі, пише Euronews.
Ось перелік найдешевших країн відповідно до цього індексу:
- Туреччина
- Північна Македонія
- Болгарія
- Румунія
- Чорногорія
- Боснія та Герцеговина
- Сербія
- Албанія
- Угорщина
- Польща.
Куди саме дешево поїхати у Європі?
Навіть у розпал літнього сезону в Європі можна знайти кілька країн, де проживання, харчування, транспорт та розваги не спустошать гаманець.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Албанія
За останні роки Албанія несподівано, проте цілком заслужено стала одним з найпопулярніших бюджетних напрямків Європи. Країна славиться чистими пляжами Іонічного та Адріатичного морів, а також мальовничими горами.
Але найбільше туристів притягують саме доступні ціни: навіть у червні – серпні в готелях можна знайти вигідні пропозиції, а повноцінний обід в ресторані коштуватиме приблизно 8 – 15 євро.
Відпочинок в Албанії буде недорогим / Фото Pexels
Ось на які міста варто звернути увагу:
- Ксаміл – це найвідоміший морський курорт Албанії з невеличкими островами неподалік узбережжя та чистою бірюзовою водою.
- Саранда – популярне курортне місто на Іонічному морі, звідки можна легко дістатися до острова Корфу.
- Вльора – ідеальне місто для активного відпочинку, сповненого розваг, адже тут вистачає і готелів, і пляжів, і ресторанів.
Болгарія
Болгарія вже протягом тривалого часу залишається одним з найдоступніших напрямків для пляжного відпочинку. Тут можна знайти і великі курорти, і тихі приморські містечка з чистими пляжами. А харчування та транспорт обійдуться там значно дешевше, ніж у більшості інших європейських середземноморських країн.
Найчастіше туристи обирають для відпочинку Сонячний Берег, Золоті Піски, Несебр та Варну.
Чимало людей відпочивають в Болгарії / Фото Pexels
Північна Македонія
Північна Македонія – це одна з найбільш недооцінених для туризму країн Європи. Тут поєднуються досить доступні ціни, історичні пам'ятки та неймовірні краєвиди. І попри те, що Північна Македонія не має доступу до моря, поплавати все ж вдасться, адже в країні є досить багато озер.
Північна Македонія дуже недооцінена / Фото Pexels
Обов'язково у країні слід відвідати Скоп'є, Стругу та Охрид. Останні два міста розташовані на берегах Охридського озера.
Чорногорія
Чорногорія для багатьох людей стає доступнішою альтернативою Хорватії. Особливо вигідним стане відпочинок не у найпопулярніших курортних містах – Которі чи Будві, а у менших містечках неподалік.
Якщо хочеться саме пляжного відпочинку, можна відправитися в Ульцинь – найпівденніше місто країни, що відоме Великим пляжем – він простягається аж на 12 кілометрів.
Чорногорія популярна серед туристів / Фото Pexels
Як можна заощадити під час поїздки?
Вибір бюджетного напрямку для подорожі – це лише початок планування по-справжньому дешевої поїздки. Ще кілька лайфхаків допоможуть зберегти чимало грошей.
- Бронюйте житло та квитки заздалегідь. Краще робити це ще до початку "високого сезону" – тоді можна отримати набагато вигідніші ціни.
- Куруйте продукти в супермаркетах. Це допоможе не лише суттєво заощадити на їжі, але й відкрити для себе несподівані частини курортних містечок.
- Обирайте житло не в історичному центрі. Звісно, це може бути дещо незручно – але часом різниця в ціні становить аж 30 – 50%.
- Подорожуйте у червні чи вересні. Погода в ці місяці практично така ж, як у липні та серпні, а ось ціни що на авіаквитки, що на житло вже значно нижчі. Окрім того, туристів у популярних містах також поменшає.