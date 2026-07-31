Відпочинок за кордоном необов'язково має бути дуже дорогим – у Європі є чимало справді бюджетних напрямків, що водночас не поступаються розкішним і популярним курортам. 24 Канал розповідає, які країни найдешевші у 2026 році.

Де в Європі найдешевше?

Для того, аби визначити, які країни в Європі найдешевші, можна звернутися до Індексу рівня цін: він показує, наскільки дешеві чи дорого товари та послуги в різних країнах. І держави Західної та Північної Європи здебільшого набагато дорожчі, пише Euronews.

Ось перелік найдешевших країн відповідно до цього індексу:

Туреччина Північна Македонія Болгарія Румунія Чорногорія Боснія та Герцеговина Сербія Албанія Угорщина Польща.

Куди саме дешево поїхати у Європі?

Навіть у розпал літнього сезону в Європі можна знайти кілька країн, де проживання, харчування, транспорт та розваги не спустошать гаманець.

Албанія

За останні роки Албанія несподівано, проте цілком заслужено стала одним з найпопулярніших бюджетних напрямків Європи. Країна славиться чистими пляжами Іонічного та Адріатичного морів, а також мальовничими горами.

Але найбільше туристів притягують саме доступні ціни: навіть у червні – серпні в готелях можна знайти вигідні пропозиції, а повноцінний обід в ресторані коштуватиме приблизно 8 – 15 євро.



Відпочинок в Албанії буде недорогим / Фото Pexels

Ось на які міста варто звернути увагу:

Ксаміл – це найвідоміший морський курорт Албанії з невеличкими островами неподалік узбережжя та чистою бірюзовою водою.

Саранда – популярне курортне місто на Іонічному морі, звідки можна легко дістатися до острова Корфу.

Вльора – ідеальне місто для активного відпочинку, сповненого розваг, адже тут вистачає і готелів, і пляжів, і ресторанів.

Болгарія

Болгарія вже протягом тривалого часу залишається одним з найдоступніших напрямків для пляжного відпочинку. Тут можна знайти і великі курорти, і тихі приморські містечка з чистими пляжами. А харчування та транспорт обійдуться там значно дешевше, ніж у більшості інших європейських середземноморських країн.

Найчастіше туристи обирають для відпочинку Сонячний Берег, Золоті Піски, Несебр та Варну.



Чимало людей відпочивають в Болгарії / Фото Pexels

Північна Македонія

Північна Македонія – це одна з найбільш недооцінених для туризму країн Європи. Тут поєднуються досить доступні ціни, історичні пам'ятки та неймовірні краєвиди. І попри те, що Північна Македонія не має доступу до моря, поплавати все ж вдасться, адже в країні є досить багато озер.



Північна Македонія дуже недооцінена / Фото Pexels

Обов'язково у країні слід відвідати Скоп'є, Стругу та Охрид. Останні два міста розташовані на берегах Охридського озера.

Чорногорія

Чорногорія для багатьох людей стає доступнішою альтернативою Хорватії. Особливо вигідним стане відпочинок не у найпопулярніших курортних містах – Которі чи Будві, а у менших містечках неподалік.

Якщо хочеться саме пляжного відпочинку, можна відправитися в Ульцинь – найпівденніше місто країни, що відоме Великим пляжем – він простягається аж на 12 кілометрів.



Чорногорія популярна серед туристів / Фото Pexels

Як можна заощадити під час поїздки?

Вибір бюджетного напрямку для подорожі – це лише початок планування по-справжньому дешевої поїздки. Ще кілька лайфхаків допоможуть зберегти чимало грошей.