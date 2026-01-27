Не только Париж: вот 10 самых романтичных городов мира
- Венеция признана самым романтичным городом мира благодаря своим каналам и архитектуре.
- Среди других романтических городов: Флоренция, Марракеш, Рим, Удайпур, Эдинбург, Лондон, Сан-Франциско, Париж и Вена.
Накануне Дня святого Валентина немало пар отправляются в путешествия – но для того, чтобы поездка стала по-настоящему незабываемой, для нее следует подобрать удачную локацию.
Некоторые города просто ощущаются иначе, когда вы приезжаете туда вдвоем: улицы кажутся красивее, обеды длятся дольше, и даже потеря маршрута ощущается как часть плана, пишет Express.
Какие города мира считаются наиболее романтичными?
Несмотря на то, что, когда говорится о романтике, многие люди вспоминают прежде всего Париж, звание самого романтического места в мире получил другой город.
Венеция
В течение десятилетий Венеция известна как один из лучших городов Европы для пар. Кроме живописных каналов и архитектуры, Венеция может также похвастаться более 150 ресторанами и сотнями мест для развлечений. И именно этот город для свадеб выбирают чаще, чем любой другой город Европы.
Флоренция
Есть что-то особенно романтическое в итальянских городах, ведь они доминируют в первой половине списка. Здесь тосканская кухня и культура создают невероятный колорит.
Марракеш
Неожиданно в тройку победителей попал невероятно красивый город в Марокко. Здесь – совсем другой вид романтики: шумные яркие улицы и сотни красивых отелей.
Рим
Это уже третий итальянский город, попавший в рейтинг, и недаром – ведь Рим славится не только богатой культурой, но и невероятной красотой, пишет Daily Mail.
Удайпур
Удайпур известен также как "город озер", и здесь пары найдут не только глубокую местную культуру, но и величественные дворцы, интересную архитектуру, мерцающие озера и романтические улочки.
Эдинбург
Это настоящая жемчужина Шотландии, и несмотря на пасмурную погоду, что случается там довольно часто, путешествие туда точно должно появиться в списке на 2026 год.
Лондон
Столица Великобритании заняла шестое место в списке самых романтичных городов мира, обогнав даже всемирно известный Париж.
Сан-Франциско
Холмы, маленькие трамваи и очень красивые пейзажи привлекают пары со всего мира в этот город ежегодно.
Париж
Этот город любви неожиданно занял лишь девятое место в рейтинге – впрочем, посетить его точно следует.
Вена
Замыкает список столица Австрии Вена.
