В этом году в трендах путешествий – экологический, устойчивый туризм. А для того, чтобы избежать толп путешественников на самых популярных курортах десятилетия, стоит самостоятельно задать тренд и отправиться на одну из этих замечательных и порой малоизвестных локаций, пишет Euronews.

Интересно На популярных курортах Испании в воде обнаружили "фекальные загрязнения": вот куда лучше не ехать

Куда поехать в 2026 году?

Культурный отдых в Оулу

В этом году город на севере Финляндии Оулу выбрали Европейской культурной столицей, и в течение всего года там можно не только насладиться невероятными природными ландшафтами и красивыми улицами, но и побывать на многих интересных мероприятиях.

Сет-джетинг в Греции и Сицилии

Сет-джетинг – это посещение мест после вдохновения сериалом или фильмом, и очень популярным он стал именно в 2025 году, когда туристы начали массово съезжаться на места, где снимали такие популярные сериалы, как "Белый лотос" и "Бриджертоны".

Поэтому, вероятно, неудивительно, что один из крупнейших релизов года, "Одиссея", стоит за одними из лучших мест для посещения 2026 года.

Преследуя путь затмения

Для небесных событий 2026 год достаточно важен, ведь на него приходится пик текущего солнечного цикла и три супермесяца. Но непосредственно полное солнечное затмение состоится в августе, и оно полностью захватило воображение многих путешественников.

Есть несколько стран, откуда можно наблюдать за затмением, и два наиболее популярные – это Исландия и Испания. В Исландии также будет проходить четырехчасовой фестиваль с живой музыкой и выступлениями астронавтов.

Экологический туризм в Гимарайш

Когда говорится об экологическом туризме, идеальным местом назначения станет португальский город Гимарайш – в этом году он признан Европейской зеленой столицей. В прошлом году этот титул носил Вильнюс в Литве, но сейчас для того, чтобы насладиться множеством зеленых зон, велосипедных дорожек и экологических практик, нужно поехать в Португалию.

Литературное бегство в Великобританию

В прошлом году немало поездок в Великобританию были связаны с Джейн Остин в связи с 250-летием со дня рождения английской писательницы. Но в этом году отмечается 50-летие со дня смерти еще одной писательницы, произведения которой вошли в канон классики – Агаты Кристи.

В Девоншире, в родном городе писательницы Торки, ежегодно устраивается фестиваль Агаты Кристи – и там можно посетить дом писательницы и ее писательский "приют" на острове Бург.

Олимпийский дух в Доломитовых Альпах

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры будут проходить в феврале и марте этого года в Милане и Кортине-д'Ампеццо в Доломитовых Альпах, и множество туристов стекаются в этот регион и во время мероприятий, и задолго после них.

Куда еще можно поехать туристам?